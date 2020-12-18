Юлія Лапутіна очолила Міністерство у справах ветеранів: що про неї відомо
Юлію Лапутіну Верховна Рада призначила на посаду міністра у справах ветеранів. До цього часу Лапутіна працювала в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Також була військовою – служила у контррозвідці та в СБУ. Біографію Лапутіної читайте на 24 каналі.
Лапутіна – також кандидатка психологічних наук. Більше про неї читайте в матеріалі 24 каналу.
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Біографія Юлії Лапутіної
Юлія Лапутіна народилася 1967 року в Києві.
Освіта
Лапутіна здобула педагогічну та психологічну освіту. Захистила кандидатську дисертацію з психології і здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук.
Має професійну підготовку зі спортивної стрільби.
Кар’єра
- Лапутіна в 1992 році почала службу в лавах Служби безпеки України на посаді оперуповноваженої підрозділу контррозвідки.
- Коли створили антитерористичний центу СБУ "Альфа", Лапутіну запросили на службу старшим офіцером. Під час служби брала участь у низці складних операцій із придушення сепаратистського путчу в Криму в 1994 році.
- У 2008 році Лапутіна стала ініціаторкою втілення концепції ментальної інтеграції жителів Криму до України. Але все припинилося після приходу до влади Віктора Януковича.
- У 2010 – 2012 роках Лапутіна була заступницею начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
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Юлія Лапутіна / Фото nashkiev.ua
Що Лапутіна робила на Донбасі
14 квітня 2014 року Лапутіна у складі першої об'єднаної групи СБУ висадилась на Краматорському аеродромі. Його захист забезпечував спецпідрозділ "Альфа". Згодом жінка згадувала, що вилітаючи на Донбас, вони з побратимами не знали, що там відбувається і лише на місці зрозуміли, що опинилися в облозі.
Лапутіна налагодила контакти з проукраїнськими активістами, займалася розвідкою, збором та передачею інформації до Києва. За допомогою активістів спецпризначенка виїжджала до міста для оцінки ситуації та проведення рекогностування: була відкинула тактика військових дій і діяли іншими методами, зокрема, інформаційними, розкидаючи листівки з вертольота.
Лапутіна не раз вела перемовини з місцевими прибічниками проросійських бойовиків, які планували штурмувати блокпости українських військових. Завдяки цим перемовинам штурму вдалося уникнути.
Лапутіна також зняла на свій мобільний телефон кадри зі щойно звільнених з окупації Слов'янська та Краматорська. Ці кадри увійшли до фільму "4 роки АТО – 26 років на службі Народу України".
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Дивіться фільм "4 роки АТО – 26 років на службі Народу України":
- Також Лапутіна брала участь у другому Харківському міжнародному безпековому форумі.
- У вересні – грудні 2014 року Лапутіна була командиром оперативної групи СБУ в АТО. Виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань.
- Після звільнення Краматорська ініціювала акцію "Краматорськ – це Україна", яку підхопили в інших містах.
- У 2014 році Лапутіну призначили заступницею начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Там займалася контррозвідкою у сфері інформаційної безпеки.
- Станом на травень – червень 2017 року Лапутіна мала звання полковника.
- Лапутіна – організаторка публічних заходів та лекцій щодо витоків війни на Сході України, методів ведення інформаційної війни Росії проти України та смислової війни РФ проти України, а також участі в ній УПЦ МП.
- 25 березня 2020 року Лапутіній присвоїли військове звання генерал-майора. Так, вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.
- Лапутіна – членкиня Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.
- Лапутіна заміжня і її чоловік також працює в СБУ. Подружжя має 2 доньок.
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Юлія Лапуіна на Донбасі / Фото mil.in.ua
Майно і гроші Лапутіної
- У своїй декларації за 2019 рік Лапутіна вказала, що володіє частиною квартири в Києві на 165,8 квадратних метра. Також вона користується квартирою у столиці на 39,9 квадрата. У власності посадовиці – гараж у Києві на 36, 5 квадрата.
- Щодо транспорту, то Лапутіна має авто Fiat 500L (2016 року випуску). Чоловік Сергій Воротнюк володіє автомобілем Smart Passion (2001 року випуску) та автомобілем Volkswagen Transporter (2007 року випуску).
- У матері Лапутіної є земельна ділянка в Козині на Київщині на 700 квадратних метрів. Володіє вона також незавершеним будинком на 322 квадрати в Козині.
- За рік роботи в СБУ Лапутіна отримала 540 427 гривень зарплати. Ще 20 331 гривню зарплати їй нарахували за роботу в Національній академії Служби безпеки України. Лапутіна також отримала 7 250 гривень соціальної допомоги.
- Її чоловік заробив 403 185 гривень та отримав ще 7 250 гривень соціальної допомоги.
- Лапутіна також зберігає в готівці 86 000 доларів, чоловік – 32 000 доларів, матір – 22 000 доларів.
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