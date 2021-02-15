Юлія Кузьменко балотуватиметься в Раду від "ЄС"

"Європейська солідарність" планує висунути кандидатом у депутати на довибори у Верховну Раду в окрузі № 50 в Донецькій області Юлію Кузьменко. Вона – фігурантка справи про вбивство Павла Шеремета

Інформацію про те, що Кузьменко боротиметься за крісло народного депутата, повідомила парламентарка від "ЄС" Софія Федина.

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Кузьменко братиме участь у виборах

По Донеччині по виборчому округу №50 (Покровськ, Мирноград, Добропілля) від "Європейської Солідарності" балотуватиметься Юля Кузьменко,

– написала вона.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори у мажоритарному окрузі № 50 в Донецькій області.

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Що відомо про кандидатів від інших партії

Раніше партія "Опозиційна платформа – За життя" висунула своїм кандидатом у нардепи на окрузі №50 генерального продюсера "112 Україна" Артема Марчевського.

А "Слуги народу" вирішили, що за крісло нардепа позмагається чинний голова Покровської районної державної адміністрації Андрій Бондаренко.

Що відомо про вибори на Донеччині? Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата в округах №87 та № 50. Для реєстрації кандидати можуть подавати свої документи до 25 лютого.



Вибори призначили після дострокового припинення повноважень Руслана Требушкіна, якого обрали мером Покровська Донецької області.