"Європейська солідарність" планує висунути кандидатом у депутати на довибори у Верховну Раду в окрузі № 50 в Донецькій області Юлію Кузьменко. Вона – фігурантка справи про вбивство Павла Шеремета

Інформацію про те, що Кузьменко боротиметься за крісло народного депутата, повідомила парламентарка від "ЄС" Софія Федина.

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Кузьменко братиме участь у виборах

По Донеччині по виборчому округу №50 (Покровськ, Мирноград, Добропілля) від "Європейської Солідарності" балотуватиметься Юля Кузьменко,

– написала вона.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори у мажоритарному окрузі № 50 в Донецькій області.

Довідка. Юля Кузьменко – лікарка- кардіохірург, фігурантка справи про вбивство Павла Шеремета. Після 8 місяців СІЗО 11 серпня 2020 року її відпустили під домашній арешт. Більше про неї читайте за посиланням.

Що відомо про кандидатів від інших партії

Раніше партія "Опозиційна платформа – За життя" висунула своїм кандидатом у нардепи на окрузі №50 генерального продюсера "112 Україна" Артема Марчевського.

А "Слуги народу" вирішили, що за крісло нардепа позмагається чинний голова Покровської районної державної адміністрації Андрій Бондаренко.