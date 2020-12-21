Заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів звільнилася за власним бажанням. Цю посаду вона обіймала майже півтора року. Ковалів заявила, що задоволена своєю участю у підготовці та реалізації структурних змін в економічному секторі.

Що каже вже ексзаступниця глави ОП

Про звільнення Юлії Ковалів повідомили у фейсбуці Офісу Президента 21 грудня.

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Ковалів заявила, що за півтора року на посаді вона мала великий виклик і водночас велике задоволення допомагати у підготовці та реалізації структурних змін в економічному секторі.

Радію з того, що мала можливість супроводжувати підготовку та ухвалення багатьох законів, які забезпечували важливі реформи у низці галузей,

– зазначила вона.

Та уточнила, що мовиться про покращення інвестиційного клімату, закони про концесію, приватизацію, ринок землі, про банківську систему, підтримку бізнесу на час карантину, стимулювання інвестицій, інші законодавчі акти.

"Цими законами був створений потенціал для подальшого економічного розвитку України", – додала Ковалів.

Як коментує її звільнення Зеленський

Володимир Зеленський у відповідь відзначив важливу роль вже ексзаступниці глави ОП у своїй команді. За словами президента, вона зробила вагомий внесок в економічний розвиток України.

За її участю були напрацьовані заходи з підтримки людей і бізнесу на період посилення карантинних обмежень, ухвалена низка важливих законів та налагоджена тісна співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ.

Зверніть увагу! Першим про звільнення Ковалів у телеграмі повідомив нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев. "Юлія Ковалів пішла з посади заступника глави Офісу Президента. Це однозначно найсильніша ланка", – написав Гетманцев. Та висловив сподівання, що Ковалів "не пішла з команди".

Нагадаємо, цю посаду Ковалів обіймала з вересня 2019 року.

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