Юлія Ковалів пішла з посади заступниці глави Офісу Президента
Заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів звільнилася за власним бажанням. Цю посаду вона обіймала майже півтора року. Ковалів заявила, що задоволена своєю участю у підготовці та реалізації структурних змін в економічному секторі.
Що каже вже ексзаступниця глави ОП
Про звільнення Юлії Ковалів повідомили у фейсбуці Офісу Президента 21 грудня.
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Ковалів заявила, що за півтора року на посаді вона мала великий виклик і водночас велике задоволення допомагати у підготовці та реалізації структурних змін в економічному секторі.
Радію з того, що мала можливість супроводжувати підготовку та ухвалення багатьох законів, які забезпечували важливі реформи у низці галузей,
– зазначила вона.
Та уточнила, що мовиться про покращення інвестиційного клімату, закони про концесію, приватизацію, ринок землі, про банківську систему, підтримку бізнесу на час карантину, стимулювання інвестицій, інші законодавчі акти.
"Цими законами був створений потенціал для подальшого економічного розвитку України", – додала Ковалів.
Як коментує її звільнення Зеленський
Володимир Зеленський у відповідь відзначив важливу роль вже ексзаступниці глави ОП у своїй команді. За словами президента, вона зробила вагомий внесок в економічний розвиток України.
За її участю були напрацьовані заходи з підтримки людей і бізнесу на період посилення карантинних обмежень, ухвалена низка важливих законів та налагоджена тісна співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ.
Нагадаємо, цю посаду Ковалів обіймала з вересня 2019 року.
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Що відомо про Юлію Ковалів
- 35-річна Ковалів родом з Івано-Франківська.
- Навчалася у Києво-Могилянській академії на факультеті економічних наук.
- У 2007 – 2010 роках здійснювала координаційне управління українськими газорозподільними підприємствами.
- Пізніше координувала центр з впровадження економічних реформ.
- Брала участь у розробці нових принципів ринку електричної енергії та виступала за його лібералізацію.
- У грудні 2014 року Петро Порошенко призначив її виконувачкою обов'язків голови Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).
- Ще через 1 рік Ковалів стала першою заступницею ексміністра Абромавічуса в Мінекономрозвитку.
- У лютому 2016 року після скандалу із втручанням глави фракції БПП Кононенка у роботу міністерства, Ковалів разом з Абромавічусом подали у відставку.
- З 2016 року по 2017 рік Ковалів перебувала у складі наглядової ради "Нафтогазу". Пізніше очолила Офіс Національної інвестиційної ради при Президенту України.
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