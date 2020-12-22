Надвечір 21 грудня у соцмережах почали ширитись чутки про відставку заступниці голови Офісу президента Юлії Ковалів. Згодом про своє звільнення повідомила сама чиновниця. У відомстві Єрмака вона відповідала за економічний сектор та була одним з ветеранів Зе-команди.

У прощальному дописі на фейсбуці чиновниця пораділа за себе та наголосила, що тішиться своєю участю у підготовці та реалізації структурних змін в економічному секторі, а тому йде з високої посади з не менш високо піднятою головою. Про життєвий шлях Юлії Ковалів читайте у матеріалі 24 каналу.

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Біографія Юлії Ковалів

Юлії Бондар (Ковалів – прізвище чоловіка) народилась 9 січня 1985 року в Івано-Франківську у заможній родині. У 2001 році вона з відзнакою закінчила місцеву гімназію та поїхала на навчання до Києва – у престижну Києво-Могилянську академію. Навчання на факультеті економічних наук та знання англійської стали запорукою доброї кар'єри. Ще студенткою Юлія почала працювати в українському підрозділі престижної компанії Ernst & Young. Це визначило пріоритети Юлії на майбутнє.

Подібна робота – доволі важка, там висока конкуренція та ще більша плинність кадрів, але це також і чудова школа і досвід. Юлія відпрацювала там рік (2004 – 2005), у 2006 році отримала диплом Могилянки з відзнакою, а у 2007-му 23-річна економістка з червоним дипломом стала фінансовим директор ТОВ "Газекс-Україна" з офісом в центрі столиці. Таким чином, Юлія продовжила родинну справу – її мати в цей була одним з топменеджерів у газовому бізнесі олігарха Дмитра Фірташа.

Юлія Ковалів з родиною та батьками / Фото зі сторінки Юлії Ковалів на фейсбуці

Цю фірму пов'язували з російським олігархом Віктором Вексельбергом. Компанія здійснювала корпоративне управління приватними підприємствами нафтогазового сектору й, за неперевіреною інформацією, вела активні справи з "младоолігархом" Сергієм Курченком.

У 2010 році Юлія Ковалів переходить на державну службу. Її новим місцем роботи став щойно утворений Координаційний центр з упровадження економічних реформ – дорадчий орган при президентові Януковичу, що його було створено за порадою західних партнерів та для їх заспокоєння. Куратором проєкту була впливова на той час регіоналка Ірина Акімова.

Поки команда молодих професіоналів опікувалась теоретичними розробками на загальну тему "як нам облаштувати Україну" – представники донецького клану, що був при владі, на практиці займалися прагматичним поглинанням бізнесу, розробляли та очолювали "схеми", сідали на потоки та накопичували статки.

Темна пляма

Робота в престижному, але суто іміджевому проєкту дозволила Юлії Ковалів отримати новий досвід та зав'язати потрібні знайомства – молодий фахівець була частим гостем у різних високих кабінетах – як в Україні, так і на Заході. Щоправда, напрацювання Центру здебільшого лишалась на папері. Втім, попрацювала Ковалів, так би мовити, і в реальному секторі.

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У 2013 році Ковалів за протекцією Акімової входить до складу наглядової ради UMH group – медійні активи Ложкіна тоді у результаті проведення напіврейдерської схеми перейшли у власність представника "родини Януковича" Сергія Курченка.

Нині про роботу на Курченка Юлія Ковалів воліє не згадувати, інформації про це немає у статті про впливову чиновницю в Вікіпедії.

Пояснити цю дивну лакуну можна як забудькуватістю авторів матеріалу, так і небажанням бути причетним до оборудок людей, більшість яких перебувають в розшуку й донині. Тим не менше, саме в цей час Юлія Ковалів та її чоловік Ярема стають власниками елітної квартири у столиці.

Повернення на держслужбу

Після втечі Януковича про роботу на Курченка було забуто, а Юлія Ковалів призначається новим президентом України до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (більше відома як НКРЕКП). У грудні 2014 вона нетривалий час навіть очолювала Комісію, згодом її замінив скандальний колишній топменеджер компаній Петра Порошенка Дмитро Вовк. Саме він вважається одним з авторів скандальної формули "Ротердам+".

Чиновник з досвідом / Фото зі сторінки Юлії Ковалів на фейсбуці

Ці оборудки були вже без Ковалів – 26 червня 2015 року реформаторка стала першою заступницею міністра Айвараса Абромавічуса в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. На цій посаді Ковалів відповідала за реформування корпоративного управління державних підприємств та інвестиційну політику. Ідей та планів було багато, але як і у ситуації з Координаційним центром з упровадження економічних реформ часів президента Януковича, нова влада в особі президента Порошенка не поспішала з реформами, натомість більше думала про особисті інтереси.

Саме на цьому тлі у шефа Юлії Ковалів виник конфлікт з бізнеспартнером Порошенка з репутацією консильєрі та статусом нардепа – Ігорем Кононенком. Через це у листопаді 2016 року Абромавічус пішов з посади разом зі своєю першою заступницею, яка при цьому лишилася головою наглядової ради НАК "Нафтогаз".

Ветеран Зе-команди

У січні 2017 року Ковалів стала головою Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України. У цьому статусі вона безболісно пережила зміну президента, а з осені 2019 стала заступницею Голови Офісу Президента України Андрія Єрмака. На цій посаді Ковалів відповідала за стратегію розробки реформ, інвестиції та економічний блок взагалі.

Юлія Ковалів за роботою / Фото зі сторінки Юлії Ковалів на фейсбуці

Юлія Ковалів тісно працювала з урядом Гончарука та вважалась однією з топових "інвестнянь". Після провалу Гончарука та коронакризи, що кардинально змінила життя навесні 2020 року, вже було не до цього.

Ковалів доволі часто була своєрідним "останнім бастіоном" та пояснювала інвесторам, журналістам та багатьом іншим – чому реформи не впроваджуються належним чином, а країна все глибше занурюється у болото економічної кризи, де провина коронавірусу, де втрутились зовнішні чинники та наслідки військової агресії, де саботаж, а де непрофесійність та відсутність політичної волі.

Селфі на довгу пам'ять / Фото зі сторінки Юлії Ковалів на фейсбуці

Джек Ма та Юлія Ковалів / Фото зі сторінки Юлії Ковалів на фейсбуці

На зібранні реформаторів / Фото зі сторінки Юлії Ковалів на фейсбуці

Аргументи скінчилися наприкінці 2020 року – 21 грудня чиновниця написала великий прощальний пост на фейсбуці. Президент Зеленський тримати її не став. Про її подальші плани наразі невідомо.

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Пост Юлії Ковалів про свої звільнення:

Особисте життя

Вже колишня заступниця Єрмака одружена, її чоловік – Ярема Ковалів (за часів Порошенка очолював Державне агентство рибного господарства, до цього був топменеджером девелоперської компанії Arricano), подружжя виховує двох дітей – сина Назара та доньку Ярину.

Юлія Ковалів з чоловіком Яремою / Фото зі сторінки Юлії Ковалів на фейсбуці

Декларація

У е-декларації Юлії Ковалів зафіксовано чимало майна та статків. Успішний чоловік, багаті батьки та досвід роботи у приватному секторі, в принципі, пояснюють їх походження.

У 2019 році Ковалів задекларувала квартиру у Києві на 95,4 квадратних метрів (нею чиновниця користується безоплатно). Крім того, у спільній власності родини в неї є столичні апартаменти на 150 метрів, а ще – великий дім під Києвом з землею.

Власної автівки Юлія Ковалів не має, а користується батьковим стареньким Range Rover EVOQUE 2013 року випуску, чоловік їздить на власному Lexus GS350.

Ковалів звільнилася з роботи, але поки лишається членом Зе-команди / Фото Офісу Президента

Заробітна плата за місцем роботи (Офіс інвестиційної ради) – 1 406 335 гривень за 2019 рік, також скромні 89 555 гривень були зароблені в Офісі президента. Чоловік чиновниці за цей період задекларував понад 5 мільйонів гривень заробітків.

Також Ковалів у 2019 році отримала 6 620 390 гривень від продажу нерухомості (швидше за все – київських апартаментів на 136,7 квадратів, придбаних у 2013 році), а її чоловік заробив 1 мільйон гривень на продажу частки дома.

На рахунках чиновниця має понад 260 000 гривень, та 30 тисяч доларів подружжя тримає готівкою на чорний день. Ще близько 100 000 гривень на рахунках чоловіка – Яреми Коваліва.