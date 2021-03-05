Популярний відеохостинг YouTube заблокував пряму трансляцію проросійського телеканалу "112 Україна". Раніше цей мовник потрапив під санкції РНБО та його пов’язують із лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Наразі сам канал є доступним і навіть на ньому можна переглянути відео. Однак відеотрансляції немає. Щоправда, сам мовник перепостив лайв зовсім іншого ютуб-каналу.

До теми "Справу розглянуть швидко": Мінкульт попросив YouTube заблокувати канали Медведчука



Що зараз відбувається на ютуб-каналі "112 Україна" / Скриншот 24 каналу

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