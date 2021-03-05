YouTube заблокував трансляцію медведчуківського "112 Україна"
Популярний відеохостинг YouTube заблокував пряму трансляцію проросійського телеканалу "112 Україна". Раніше цей мовник потрапив під санкції РНБО та його пов’язують із лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
Джерело:24 канал
Наразі сам канал є доступним і навіть на ньому можна переглянути відео. Однак відеотрансляції немає. Щоправда, сам мовник перепостив лайв зовсім іншого ютуб-каналу.
До теми "Справу розглянуть швидко": Мінкульт попросив YouTube заблокувати канали Медведчука
Що зараз відбувається на ютуб-каналі "112 Україна" / Скриншот 24 каналу
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