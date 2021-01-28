YouTube заблокував канал Олександра Дубінського: як відреагував скандальний нардеп

Популярний відеохостинг YouTube заблокував канал Олександра Дубінського. Політик поскаржився, що його підписників позбавили можливості отримувати інформацію від народного депутата.

Джерело: 24 канал

Якщо зайти на ютуб-канал Дубінського, то з'явиться напис: "цей обліковий запис заблоковано через порушення правил спільноти YouTube".

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Ютуб-канал Дубінського заблокований: деталі

Тому до всіх відео, опублікованих на ресурсі, тепер немає доступу.

Неможливо подивитися й останні відео Дубінського. Зокрема, його звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою про особисту зустріч. YouTube вказує, що ролики більше не доступні, оскільки канал видалено.

До слова, на ресурсі нардепа було 350 тисяч підписників.



Таке ви побачите, якщо спробуєте зайти на ютуб-канал Дубінського / Скриншот зі ресурсу

Що про це каже Шабунін

Директор "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у фейсбуці "привітав" Дубінського з блокуванням його ютуб-каналу.

Це прямий наслідок санкцій США,

– написав Шабунін.

Він також додав, що депутатів цікавить, "чи влетів Дубінський під санкції за постійні атаки на антикорупційні органи".

Яка реакція самого Дубінського

Депутат у своєму телеграмі заявив, що ще 10 днів тому він повідомляв, що його сторінки у соцмережах блокуватимуть.

Сьогодні (28 січня – 24 канал) це сталося зі сторінкою в YouTube. Тепер жертвами тимчасової безкарності аферистів стали й сотні тисяч моїх передплатників,

– написав Дубінський.

Та додав, що його підписників позбавили можливості отримувати інформацію від народного депутата.

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