Відеохостинг YouTube позначив російський фільм про окупацію Криму як неприйнятний та образливий для деякої аудиторії. Мовиться про пропагандистську стрічку режисера Андрія Кондрашова "Крим. Шлях додому".

Фільм опублікований на ютубі каналу "Россия 24". Компанія встановила на відео подвійне попередження.

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Перед переглядом фільму з'являється напис: "Цей контент, на думку учасників спільноти YouTube, містить матеріали, які можуть налякати або шокувати деяких користувачів".

Якщо користувач погоджується продовжити перегляд, то з'являється ще одне попередження. Тому для того, щоб подивитися стрічку, слід знову натиснути кнопку згоди.

Чому YouTube позначив фільм

У компанії Google пояснили, що встановили на фільм "Крим. Шлях додому" вікові обмеження ще у квітні 2020 року. Це пов'язано із сценами насильства, інформує "Медуза".

Відео доступне до перегляду на YouTube, проте на нього поставлено обмеження за віком, оскільки сцени з насильством роблять його не відповідним до перегляду для деяких користувачів,

– заявили у компанії.

Водночас сам автор стрічки вважає, що фільм позначили через наближення річниці окупації півострову. Зараз він, мовляв, викликає інтерес суспільства.