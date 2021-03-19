Йому або неважлива гідність, або її нема, – Кіпіані про те, чому Медведчук не прийшов до суду

Журналіст Вахтанг Кіпіані 19 березня виграв суд проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука щодо книги "Справа Василя Стуса". Однак сам Медведчук до зали суду не явився.
Кіпіані зауважив, якщо у справі мовиться про честь і гідність, то це ж не стосується адвоката Медведчука.
До теми Кіпіані виграв справу проти Медведчука
За словами журналіста, персональна честь і гідність має належати Медведчуку, як і будь-якій людині.
Якщо він не знайшов часу для того, щоб захищати свою честь і гідність, то це означає, що: а - йому неважливо захистити свою честь і гідність; б – можливо, її не існує,
– зазначив Кіпіані.
Він додав, що саме тому він нічого не порушив. Зрештою, суд України став на цю позицію.
Уривки з книги, за які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу