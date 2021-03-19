Йому або неважлива гідність, або її нема, – Кіпіані про те, чому Медведчук не прийшов до суду
Журналіст Вахтанг Кіпіані 19 березня виграв суд проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука щодо книги "Справа Василя Стуса". Однак сам Медведчук до зали суду не явився.
Кіпіані зауважив, якщо у справі мовиться про честь і гідність, то це ж не стосується адвоката Медведчука.
До теми Кіпіані виграв справу проти Медведчука
Що каже Кіпіані
За словами журналіста, персональна честь і гідність має належати Медведчуку, як і будь-якій людині.
Якщо він не знайшов часу для того, щоб захищати свою честь і гідність, то це означає, що: а - йому неважливо захистити свою честь і гідність; б – можливо, її не існує,
– зазначив Кіпіані.
Він додав, що саме тому він нічого не порушив. Зрештою, суд України став на цю позицію.
Справа Медведчука проти Кіпіані: що треба знати
- Дарницький районний суд Києва у жовтні 2020 року вирішив заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".
- Позов подав сам Медведчук, який був адвокатом Василя Стуса.
- Кум Путіна стверджував, що окремі уривки з книги Кіпіані порушують його честь та гідність.
- Однак таке рішення викликало обурило українців. У результаті весь тираж "Справи про Василя Стуса" розкупили за лічені години.
- Попри заборону суду, у видавництві Vivat вирішили надрукувати ще один наклад книги "Справа Василя Стуса".
- Після рішення суду Кіпіані подав на апеляцію.
- Відтак Київський апеляційний суд скасував заборону книги.
Уривки з книги, за які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу
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