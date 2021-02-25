Ймовірність дострокових парламентських виборів у 2021 році становить менше 50%, – Рудик

Джерело:Інтерфакс-Україна
На думку лідерки партії "Голос" Кіри Рудик, ймовірність дострокових парламентських виборів у 2021 році або на початку 2022 становить менше 50%. Однак є певна умова.
Так, Рудик вважає, що така ймовірність є за умови, що президент Володимир Зеленський зможе перезавантажити Кабінет міністрів.
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За словами політикині, ймовірність виборів була високою, але до того, як президент почав активні державні дії. Тепер Рудик переконана, що Зеленському може вдатись повернути країну до стабільної роботи.
Якщо йому вдасться перезавантажити Кабмін, то ймовірність проведення дострокових парламентських виборів в цьому році або на початку наступного нижче 50%,
– підсумувала Рудик.