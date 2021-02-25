Ймовірність дострокових парламентських виборів у 2021 році становить менше 50%, – Рудик

Так, Рудик вважає, що така ймовірність є за умови, що президент Володимир Зеленський зможе перезавантажити Кабінет міністрів.

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За словами політикині, ймовірність виборів була високою, але до того, як президент почав активні державні дії. Тепер Рудик переконана, що Зеленському може вдатись повернути країну до стабільної роботи.

Якщо йому вдасться перезавантажити Кабмін, то ймовірність проведення дострокових парламентських виборів в цьому році або на початку наступного нижче 50%,

– підсумувала Рудик.

Скільки українців підтримують відставку влади

На початку лютого, відповідно до опитування Центру Разумкова, понад 52% українців підтримували дострокову відставку парламенту, понад 30% – були проти.

За відставку президента виступали 48,8% людей, проти – 34,4%.

Крім того, 54,3% населення виступало за складання повноважень Кабміну, проти – 28,1%.