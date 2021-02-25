Так, Рудик вважає, що така ймовірність є за умови, що президент Володимир Зеленський зможе перезавантажити Кабінет міністрів.

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За словами політикині, ймовірність виборів була високою, але до того, як президент почав активні державні дії. Тепер Рудик переконана, що Зеленському може вдатись повернути країну до стабільної роботи.

Якщо йому вдасться перезавантажити Кабмін, то ймовірність проведення дострокових парламентських виборів в цьому році або на початку наступного нижче 50%,

– підсумувала Рудик.

Зверніть увагу! Рудик заявила, що "Слуги народу" періодично ведуть перемовини з "Голосом" про створення коаліції. Однак депутатка не сказала, чи думає її партія про об'єднання.

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