У Харківській міськраді заперечили підробку підпису покійного мера Геннадія Кернеса. Кажуть, що поліція ще перевіряє інформацію.

Що кажуть у міській раді Харкова

Одна із депутаток міськради подала заяву про підроблений підпис Кернеса під поданням на посаду секретаря міськради Ігоря Терехова. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

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Зазначили, що підробити цифровий підпис практично неможливо. У раді запевнили, що працюють виключно за українським законодавством, яке стимулює використання електронного документообігу.

Подібні вкидання, які ми бачимо з боку окремих депутатів міськради та деяких творців мертвонароджених політичних проєктів, є нічим іншим, як спробою дискредитувати міську владу Харкова,

– переконують у міськраді.

Крім цього, у мерії погрожують подати до суду на ЗМІ, які поширили інформацію про підробку підпису Кернеса.

Що цьому передувало

Раніше у мережі з'явилась інформація, що підпис Кернеса під призначенням Терехова могли підробити.

Аліна Мустафаєва написала заяву до поліції та наголосила, що Кернес не міг поставити підпис, адже був у вкрай важкому стані.

Поліція відкрила справу.