Ймовірна контрабанда вакцини для топ-політиків: СБУ відкрила справу
Служба безпеки України розслідує, чи ввозили нелегально в країну вакцину від COVID-19 для високопоставлених політиків. Щодо цього 6 січня вже відкрили кримінальне провадження.
Мовиться про незаконне виробництво та перевезення отруйних або сильних ліків. Про "Українським новинам" повідомили в СБУ.
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До речі, винуватців можуть ув'язнити від 3 до 5 років.
Що цьому передувало
- Раніше в мережі з'явилась інформація нібито про "таємну" вакцинацію українських політиків. Її розповсюдив політик Михайло Бродський, який заявив, що в Україну таємно прибула партія вакцин.
- Вакцинували чиновників начебто у пластичній клініці.
- Голова комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав таку інформацію маячнею.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити чутки.
- Президент Володимир Зеленський наголосив: якщо це правда, винні мають бути покарані. Глава держави доручив взятись за справу СБУ.
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