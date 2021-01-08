Служба безпеки України розслідує, чи ввозили нелегально в країну вакцину від COVID-19 для високопоставлених політиків. Щодо цього 6 січня вже відкрили кримінальне провадження.

Мовиться про незаконне виробництво та перевезення отруйних або сильних ліків. Про "Українським новинам" повідомили в СБУ. До теми Має бути покарання, – Зеленський доручив перевірити "контрабанду вакцини" До речі, винуватців можуть ув'язнити від 3 до 5 років. Що цьому передувало Раніше в мережі з'явилась інформація нібито про "таємну" вакцинацію українських політиків. Її розповсюдив політик Михайло Бродський, який заявив, що в Україну таємно прибула партія вакцин.

Вакцинували чиновників начебто у пластичній клініці.

Голова комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав таку інформацію маячнею.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити чутки.

Президент Володимир Зеленський наголосив: якщо це правда, винні мають бути покарані. Глава держави доручив взятись за справу СБУ. Зверніть увагу! В уряді розробили план вакцинації українців, який складається з 4 етапів. Відповідно до нього, робити щеплення проти коронавірусу в Україні почнуть вже у січні.

План вакцинації українців / Інфографіка 24 каналу