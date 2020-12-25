У січні 2021 року в Україні значно посилять карантинні обмеження та заборонять роботу спортзалів, непродовольчих магазинів, кафе та ресторанів. Окрім цього маркети та великі торгівельні мережі зможуть продавати лише товари першої необхідності, а от всі інші товари можна буде замовити лише адресною доставкою.

Сайт 24 каналу розповідає, які товари можна буде купити під час жорсткого карантину, а що потрапить під заборону.

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Що не можна буде купити під час карантину

Спеціалісти адвокатського об'єднання "Вишневий і Партнери" пояснюють, що взагалі, перелік товарів першої необхідності не прописаний чітко в українському законодавстві. Однак, є Постанова Кабінету Міністрів № 780 від 11 жовтня 2016 р., якою затверджується так званий "споживчий кошик", тобто товари, що необхідні для основних соціальних і демографічних груп населення та визначаються для розрахунку прожиткового мінімуму.

Очевидно, на основі цієї постанови були визначені підприємства, що здійснюють продаж необхідних під час карантину товарів та послуг, і яким буде дозволено продовжувати їхню діяльність у період із 8 по 24 січня 2021 року.

Дозволяють працювати супермаркетам, аптекам, ветаптекам та зоомагазинам, банківським установам, пошті, та АЗС, але без зон харчування. Також дозволена робота магазинів електроніки, які продають засоби зв’язку. Проте, швидше за все, мова йде про діяльність магазинів при обмеженій кількості відвідувачів зі збереженням санітарних карантинних норм, – кажуть адвокати.

Олександр Кудрявцев, адвокат, керуючий адвокатським бюро "Олександра Кудрявцева", перераховує, що під час січневого карантину торгувати не можна буде.

Товари:

одяг та взуття;

посуд;

меблі;

текстильні вироби;

техніка;

ювелірні вироби;

парфумерія (відмінна від засобів гігієни);

будівельні матеріали;

сантехнічне обладнання;

окуляри, а також інші товари, що зазвичай продаються в ТРЦ та на непродовольчих ринках.

Які передбачені штрафи та як це працюватиме

За порушення "правил карантину" передбачена відповідальність Кодексом України про адміністративні правопорушення. Зокрема, ст. 44-3 КУпАП України передбачає накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, від 17 000 до 34 000 гривень) і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, від 34 000 до 170 000 гривень), – нагадують адвокати.

Андрій Жук, голова правління Асоціації рітейлерів України rau.ua, пояснює, що пункт про заборону продажу товарів не першої необхідності був у постанові від самого початку, але проблема в тому, що уряд не акцентував на цьому увагу.

Необхідно було відкрито заявити про це. І слід зазначити, що заборона прописана нечітко, її можна по-різному трактувати. Для фуд-рітейлу це великі втрати, наприклад в гіпермаркетах такі категорії товарів можуть становити 30-40% в обсязі продажів. Але для закритих нон-фуд мереж це позитив, при якому не буде подвійних стандартів. Наприклад, ніхто не зможе в офлайні продавати побутову техніку та іграшки, – зазначив Андрій Жук.

Він додає, що на практиці дана категорія товарів просто може бути огороджена від покупців, але в цілому це рішення створює велику кількість проблем.

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Що написано у постанові