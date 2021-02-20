Я сам таку рибу не їм вдома, – Малюська розповів, як годують в'язнів у СІЗО

Міністр юстиції Денис Малюська запевняє, що в українські тюрми постачається лише якісна продукція для харчування в'язнів. Всі закупівлі проводяться через ProZorro.

В інтерв'ю він заявив, що будь-яке медіа може виїжджати, вибирати будь-яку в'язницю і перевірити там якість харчів, які доставлені їхніми постачальниками. "Я сам таку рибу не їм вдома, яку я знаходив в тюрмах. Реально, якість гарна", – сказав Малюська.

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Чому продукти для в'язнів є дорожчими, ніж в супермаркетах

Денис Малюська також пояснив, чому ціни на продукти харчування в'язнів є вищими від цін в супермаркетах.

"Будь-яка продукція не може коштувати стільки, скільки вона коштує в супермаркеті апріорі. Тому що в умовах контракту є ряд обов'язків, які не мають супермаркети. Наприклад, розвести всю олію у в'язниці, а це більше ніж 100 закладів по всій території країни. Безкоштовно це, м'яко кажучи, не робиться. І це входить в ціну товару, тому олія, яку ми купуємо, не може коштувати, як в супермаркеті", – сказав міністр юстиції.

Як відбуваються закупівлі

За його словами, все відбувається через ProZorro. Процедура проводиться у 2 кроки – спершу визначається коло постачальників, які зацікавлені в майбутньому здійснювати постачання, і потім вони змагаються між собою на 2 етапі.

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"В супермаркеті, якщо придбали в постачальника олію, а він не привіз – нічого страшного, хтось інший підвезе. Якщо ми проведемо закупівлю, а вона потім буде оскаржена, скасована або постачальник не зможе реалізувати продукцію, то в нас люди почнуть голодувати. Ключовий критерій – світ перевернеться, але постачання їжі відбудеться", – заявив він.