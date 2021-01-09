Усі люблять святкувати так, щоб стіл ламався від наїдків та випивки. На ранок відчуваємо і розуміємо, що відбулася інтоксикація, тобто, отруєння організму.

У черговий раз після свят обіцяємо – більше пити і переїдати не будемо, але минає кілька днів чи наближається свято, і все починається знову. Головні міфи про алкоголь спростовували експерти в програмі "Обережно, міф!" на 24 каналі.

У попередній програмі Якого кольору сніг насправді: неочікувані факти, про які ви досі не знали

Міф 1. Алкоголь додає сил

Дієтологи кажуть, що алкоголь насправді забирає сили і дає тимчасове відчуття щастя, енергії та вседозволеності. Якщо регулярно вживати алкоголь, то зменшується гормон щастя – дофамін.

Також його дуже важко виводити з організму. Ще йде навантаження на серце та судини, а токсинів потім непросто позбутись.

Відповідно, якщо ми п'ємо алкоголь, то на ранок це не збільшена доза води в організмі, а трішки жиру. Це шкодить серцю. А алкоголь виводиться з організму довго – потрібно приблизно 21 день, щоб очиститись,

– розповіла власниця фітнес-студії Катя Кручок.

Міф 2. Горілка без пива – гроші на вітер

В принципі, змішувати будь-який алкоголь – не дуже корисно. Лікарі кажуть, якщо людина і вибрала для себе випити спиртний напій, то безумовно його не треба міняти, оскільки страждатиме психіка ще більше. Тож в чистому вигляді та в невеликій кількості алкоголь менш шкідливий, ніж в поєднанні з солодкими газованими напоями.

"Насамперед – це удар по печінці, особливо, якщо ми змішуємо різні види алкоголю або додаємо солодкий або газований напій, тоді це зачіпає і підшлункову. Тобто віскі з колою дійсно шкодить організму", – зазначила лікар-дієтолог Каріна Дейнеко.



Не змішуйте алкоголь / Фото Unsplash

А пиво шкодить ще як жіночій, так і чоловічій талії. До того ж чоловікам шкодять різні види естрогенів, тому пиво, на жаль, більш "жіночий" напій.

Міф 3. Шампанське – це традиція. Трішки можна і дитині

Під дією алкоголю молодий організм не розвивається. Тому неповнолітнім навіть куштувати його – забороняється.

Алкогольна залежність у зрілої особистості формується протягом 5 – 10 років. У підлітка – незрілої особистості – досить лише пів року, а алкоголізм злоякісний, протікає завжди важко. Це може закінчитися летальністю або важкими фізичними порушеннями,

– розповів лікар-психіатр Владислав Сова.

Міф 4. Розсіл та холодний душ врятують при похміллі

Розсолом ви тільки продовжити свою алкогольну інтоксикацію, оскільки там міститься багато солі. Так ви воду в організмі лише затримаєте. Краще просто пити багато рідини, бажано, щоб це були різні мінеральні води чи ягідні морси. Вони допомагатимуть виводити з організму розпади алкоголю.

Міф 5. Ситна жирна їжа допомагає повільніше сп'яніти

Якщо мішати багато видів продуктів, зокрема і жирну їжу, то йде навантаження на органи травлення і жовчний міхур. Також надлишок заліза, яке є у м'ясі, прискорює старіння та викликає гемохроматоз, що збільшує ризики захворювання печінки чи викликає рак.

Тому поєднання алкоголю та шашлику зі свинини – це бомба сповільненої дії для чоловіків. У жінок рівень заліза набагато нижчий, тому це буде шкідливо, але не критично,

– розповіла Кручок.

Фахівці радять одразу накладати на тарілку ту порцію її, яку можемо з'їсти за раз. У іншому випадку – якщо постійно докладати страви – тарілка виглядає постійно порожньою, тож можна "заробити" і харчове отруєння.



Не налягайте на жирну їжу / Фото Unsplash

Поради від фахівців

► Якщо ж ви і перевищуєте дозування, то пам'ятайте, що перерва між вживанням алкоголю повинна бути хоча б 4 – 6 днів.

► Правильно закушуйте. Жирна їжа шкодитиме підшлунковій, це стосується і тортів. Найбільш безпечними закусками будуть легкі білки – риба, морепродукти, яйця. Якщо ж хочеться м'яса – то обирайте філе птиці, але без шкіри.

► І пам'ятайте, що задоволення від життя можна отримувати і тверезим.