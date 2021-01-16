У Житомирі 15 січня розбився в ДТП 35-річний капітан поліції Ігор Мороз. Коли правоохоронець їхав на виконання завдання, звернув на зустрічну смугу.

Мороз був заступником начальника одного з відділів поліції. Про це повідомили у пресслужбі поліції Житомирщини у фейсбуці.

Читайте також Навіть не згадав все, що вживав: у Києві патрульні зупинили вкрай нетверезого водія – фото

Як трапилась ДТП

Правоохоронець їхав на власному Volkswagen Polo для виконання службового завдання. Попередньо встановили, що чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із тролейбусом.

До речі, одна з пасажирок громадського транспорту теж отримала травми. Медики надали їй допомогу, але не госпіталізували.

Що відомо про Мороза

Чоловік був військовим зв'язківцем. Понад 5 років служив у лавах Збройних сил України.

До правоохоронних органів потрапив у 2014 році, а у 2018 його призначили заступником начальника відділу зв’язку та телекомунікацій.

У житомирській поліції висловили співчуття родині загиблого.

Він був відповідальним та принциповим працівником, доброю та порядною людиною, щирим та надійним другом,

– наголосили у пресслужбі.



Загиблий Ігор Мороз / Фото поліції Житомирщини