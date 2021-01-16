Їхав виконувати завдання: у Житомирі в ДТП розбився молодий капітан поліції
У Житомирі 15 січня розбився в ДТП 35-річний капітан поліції Ігор Мороз. Коли правоохоронець їхав на виконання завдання, звернув на зустрічну смугу.
Мороз був заступником начальника одного з відділів поліції. Про це повідомили у пресслужбі поліції Житомирщини у фейсбуці.
Читайте також Навіть не згадав все, що вживав: у Києві патрульні зупинили вкрай нетверезого водія – фото
Як трапилась ДТП
Правоохоронець їхав на власному Volkswagen Polo для виконання службового завдання. Попередньо встановили, що чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із тролейбусом.
До речі, одна з пасажирок громадського транспорту теж отримала травми. Медики надали їй допомогу, але не госпіталізували.
Що відомо про Мороза
- Чоловік був військовим зв'язківцем. Понад 5 років служив у лавах Збройних сил України.
- До правоохоронних органів потрапив у 2014 році, а у 2018 його призначили заступником начальника відділу зв’язку та телекомунікацій.
У житомирській поліції висловили співчуття родині загиблого.
Він був відповідальним та принциповим працівником, доброю та порядною людиною, щирим та надійним другом,
– наголосили у пресслужбі.
Поділитися новиною