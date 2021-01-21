Проросійські бойовики мали 20 – 21 січня передати Україні "помилуваних" українських громадян, яких незаконно утримували на території ОРДЛО. Однак, як зазначила омбудсменка Людмила Денісова, станом на 21 січня 14:45 місце перебування наших співгромадян невідоме.

Крім того, окупанти постійно змінюють кількість громадян, яких мають передати на підконтрольну Україні територію. Про це Денісова повідомила у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про звільнення українців з ОРДЛО

За попередньою інформацією, з окупованих територій мали б звільнити 9 людей. Однак кум Путіна та нардеп Віктор Медведчук у листі до голови Служби безпеки України Івана Баканова згадує про 4 особи.

Медведчук 20 січня пропонував Баканову вивезти на підконтрольну Україні територію через КПВВ "Майорське" 4 громадян України:

Довгаль Світлану Анатоліївну,

Стаценко Наталю Олександрівну,

Котенко Катерину Миколаївну,

Савченко Наталію Яківну.

До чого тут Медведчук

Сам політик пояснив, що бойовики ОРДЛО нібито хочуть через нього передати українців. Як пише "Східна правозахисна група" у фейсбуці, Медведчук мав забрати звільнених українців з Мінська на своєму літаку.

Зверніть увагу! У МЗС заявили, що рішення Росії передати не Україні, а куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку полонених з окупованих територій порушує механізми розв'язання гуманітарних питань у межах"мінського" й "нормандського" форматів.

На сайті політсили Медведчука "Український вибір" зазначили, що лідер ОПЗЖ просив голову СБУ про сприяння. За даними джерел, вранці у Медведчука були проблеми з вильотом.

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Раніше Денісова розповіла, що окупанти розглядали 2 маршрути передачі українців:

Луганськ – Донецьк – Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ;

через КПВВ "Майорське".

Що було раніше