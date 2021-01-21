Їх кількість постійно змінюється: Денісова розповіла деталі про звільнених з ОРДЛО українців
Проросійські бойовики мали 20 – 21 січня передати Україні "помилуваних" українських громадян, яких незаконно утримували на території ОРДЛО. Однак, як зазначила омбудсменка Людмила Денісова, станом на 21 січня 14:45 місце перебування наших співгромадян невідоме.
Крім того, окупанти постійно змінюють кількість громадян, яких мають передати на підконтрольну Україні територію. Про це Денісова повідомила у своєму телеграм-каналі.
Що було раніше Окупанти передадуть Україні 9 людей: відомі дата і маршрут
Що відомо про звільнення українців з ОРДЛО
За попередньою інформацією, з окупованих територій мали б звільнити 9 людей. Однак кум Путіна та нардеп Віктор Медведчук у листі до голови Служби безпеки України Івана Баканова згадує про 4 особи.
Медведчук 20 січня пропонував Баканову вивезти на підконтрольну Україні територію через КПВВ "Майорське" 4 громадян України:
- Довгаль Світлану Анатоліївну,
- Стаценко Наталю Олександрівну,
- Котенко Катерину Миколаївну,
- Савченко Наталію Яківну.
До чого тут Медведчук
Сам політик пояснив, що бойовики ОРДЛО нібито хочуть через нього передати українців. Як пише "Східна правозахисна група" у фейсбуці, Медведчук мав забрати звільнених українців з Мінська на своєму літаку.
На сайті політсили Медведчука "Український вибір" зазначили, що лідер ОПЗЖ просив голову СБУ про сприяння. За даними джерел, вранці у Медведчука були проблеми з вильотом.
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Раніше Денісова розповіла, що окупанти розглядали 2 маршрути передачі українців:
- Луганськ – Донецьк – Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ;
- через КПВВ "Майорське".
Що було раніше
- "Східна правозахисна група" заявила, що перша інформація про процес звільнення з'явилася ще 17 січня.
- У Тристоронній контактній групі заявили, що Росія та Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.
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