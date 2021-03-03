Напередодні з прокуратури звільнили скандального Миколу Петришина. Хоча він переконую, що не звільнений і наразі перебуває у відпустці. Крім того, Петришин заявив, що рішення комісії, як і накази ухвалені на його основі, має намір оскаржити в суді.

Раніше Петришин очолював Тернопільську прокуратуру. Але у перший же день після призначення потрапив у скандал. Він влаштував алкобенкет і погрожував підлеглим "їб*ти їх, як тупих свиней". Після цього Петришина звільнили, але в органах прокуратури він залишався.

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Що каже сам Петришин про інцидент

Він наголосив, що тривалий час утримувався від коментарів, оскільки розраховував на об'єктивність під час службового розслідування та дисциплінарного провадження.

"Проте 19 лютого Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила щодо мене рішення. А саме вирішила доцільним звільнити з органів прокуратури. Тому вважаю, що вимоги щодо не розголошення "особливостей внутрішньої кухні" нашої організації я дотримав та надалі маю право пояснити суспільству що ж відбулось насправді", – зауважив він.

За словами Петришина, ті скандальні події відбулися 14 вересня 2020 року. Він переконує, що це був офіційний захід з представлення його, як керівника колективу та керівникам правоохоронних органів.

Формат його проведення узгодили з керівництвом Офісу генпрокурора та проходив він під його головуванням. З їжею. В обідню пору. Без алкоголю. Обід було організовано на суму 3 700 гривень. Це абсолютно нормальна практика, особливо коли Тернопіль перебував у червоній зоні та заклади харчування тут не працювали,

– наголосив колишній прокурор.

Він додає, що завершився захід о 15:00, а уже о 16:00 в його службовому кабінеті працювали співробітники відділу "К" СБУ та працівники Генеральної інспекції.

"На час фактично проведення в моєму кабінеті обшуку будь-яких святкувань не було, в кабінеті був тільки я та, як і інші працівники прокуратури, займався службовими справами. Це підтверджує відповідний акт Генеральної інспекції", – каже Петришин.

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Які виправдання у свій бік і версії він виголошує

Щодо версії про алкоголь і нецензурну лайку, той її начебто спростовують:

показання 12 осіб, зокрема 2 його заступників,

відеоматеріали,

акт за участю 7 осіб, де записано дослівно: "у приміщенні кабінету продуктів харчування, відкритих алкогольних напоїв, обстановки, яка б вказувала на споживання таких продуктів не встановлено".

Весь цей абсурд ґрунтується на пояснення двох, на мою думку, втративших совість та будь-які моральні принципи осіб, яким я напередодні представлення відмовив у призначенні на посади своїх заступників,

– заявляє Петришин.

Також він наголосив, що

пройшов дослідження з використанням поліграфу в державній експертній установі Мін'юсту, на якому підтвердив правдивість наданих свідчень;

подав позови щодо спростування недостовірної інформації у ЗМІ; у частині з них уже отримав перемогу та рішення суду набрали законної сили;

погодився пройти перевірку на стан сп'яніння, на відміну від "святих викривачів";

лише після майже 3 годин перевірки усіх приміщень, меблів, смітників у його кабінеті та складання усіх документів, уже в позаробочий час відмовився від подальшої участі у цьому "шоу" та вибув до дому.

"Викривачі", на відміну від мене, не проходили дослідження з використанням поліграфа – достовірність їхніх показів підтвердили "довідкою" старшого спеціаліста-поліграфолога внутрішньої безпеки ОГП, підготовленими за один день", – додає експрокурор.

Також він вказує на "безліч процесуальних порушень і конфлікт інтересів у осіб залучених до розслідування". Зокрема, його документи начебто не долучали, докази не досліджували, а в усіх клопотаннях відмовили, у тому числі щодо опитування осіб.

На думку Генінспекції, у моєму кабінеті під головуванням керівництва ОГП відбувався не офіційний захід, а моя приватна вечірка, а наявність їжі – викликана моїм приватним інтересом. На мою думку, в основу рішення ліг "значний суспільний резонанс", штучно створений так званими "активістами" та кар'єрні амбіції окремих осіб, а не бажання розібратись,

– констатував Петришин.

На завершення він висловив переконання, що суд надасть оцінку зібраним доказам і все розставить на свої місця.