У Євросоюзі схвалили введення санкцій проти каналів Медведчука, – посол України

У Європейському Союзі схвально оцінили запровадження санкції проти телеканалів ZIK, "112 Україна" і Newsone. Про це повідомив глава представництва України при ЄС Микола Точицький.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Блокування каналів Медведчука дипломати обговорили 3 лютого, під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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Микола Точицький відзначив, що в Європейській Комісії та Службі зовнішньої політики надзвичайно схвально поставилися до рішення РНБО від 2 лютого щодо введення санкцій проти телеканалів ZIK, "112 Україна" і NewsOne.
Він додав, що поки що вже навіть є неофіційна реакція на такі дії української влади.
Проте, я думаю, що під час візиту прем'єр-міністра до Брюсселя, ми почуємо й офіційну реакцію,
– зауважив очільник представництва України при ЄС.
Санкції, які запровадила РНБО 2 лютого / Інфографіка 24 каналу