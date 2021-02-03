У Європейському Союзі схвально оцінили запровадження санкції проти телеканалів ZIK, "112 Україна" і Newsone. Про це повідомив глава представництва України при ЄС Микола Точицький.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Блокування каналів Медведчука дипломати обговорили 3 лютого, під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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У ЄС схвально поставилися до рішення РНБО

Микола Точицький відзначив, що в Європейській Комісії та Службі зовнішньої політики надзвичайно схвально поставилися до рішення РНБО від 2 лютого щодо введення санкцій проти телеканалів ZIK, "112 Україна" і NewsOne.

Він додав, що поки що вже навіть є неофіційна реакція на такі дії української влади.

Проте, я думаю, що під час візиту прем'єр-міністра до Брюсселя, ми почуємо й офіційну реакцію,

– зауважив очільник представництва України при ЄС.

Що цьому передувало

Рада нацбезпеки та оборони 2 лютого ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Санкцій діятимуть протягом 5 років

Козаку належать такі телеканали, як NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Вони наразі припинили мовлення. Також санкції стосуються низки регіональних мовників під брендами його каналів.

Згодом Володимир Зеленський прокоментував таке рішення. Президент України заявив, що наша країна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду.



Санкції, які запровадила РНБО 2 лютого / Інфографіка 24 каналу