Володимир Зеленський і Президент Європейської ради Шарль Мішель разом з'їздили на КПВВ "Щастя" на Луганщині. Представник ЄС розповів, що цього року ЄС впроваджує нову програму підтримки економіки Донбасу.

Одна зі сфер, яку збирається фінансувати ЄС, – діяльність контрольних пунктів в'їзду і виїзду на Донбасі. Окрім того, гроші йтимуть на надання держпослуг.

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Цього року ми розпочинаємо нову програму для підтримки економічного розвитку та надання державних послуг у цьому регіоні. Це також включатиме фінансування пунктів в'їзду – виїзду,

– зазначив Шарль Мішель.

Євросоюз для Донбасу

Президент відзначив: Євросоюз робить масштабні зусилля для полегшення гуманітарної ситуації на окупованих територіях. Він допомагає у розмінуванні та фінансує Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Але на усі кроки назустріч Росія показує деструктивну позицію.

"Російська сторона, яка так давно наполягала на відкритті пункту пропуску у Щасті, продовжує блокувати його роботу, власне так само, як це відбувається і в Золотому. Такий підхід є неприйнятним, негуманним і деструктивним", – заявив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент Європейської ради зазначив, що побачив на власні очі, як та робота, яку проводить Україна у співпраці з міжнародними партнерами, покращує щоденне життя людей.

Шарль Мішель зауважив, що Європейський Союз надав значну підтримку Україні для пом'якшення впливу конфлікту.

Зустріч з представниками гуманітарних місій

Опісля спілкування з журналістами ﻿Зеленський і Шарль Мішель зустрілися з представниками міжнародних гуманітарних місій.

З ким спілкувалися:

з членами місії Міжнародного комітету Червоного Хреста

з представниками Агентства ООН у справах біженців

з представниками Danish Demining Group і HALO Trust, які опікуються проблемою розмінування територій

з представниками СММ ОБСЄ.

Окрім того, вони оглянули мобільний Центр надання адміністративних послуг, подарований у межах Програми розвитку ООН. Мобільний центр дає змогу надавати якісний сервіс людям, які не можуть дістатися до стаціонарних будівель ЦНАПів.