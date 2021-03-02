Євросоюз збирається фінансувати КПВВ на Донбасі
Володимир Зеленський і Президент Європейської ради Шарль Мішель разом з'їздили на КПВВ "Щастя" на Луганщині. Представник ЄС розповів, що цього року ЄС впроваджує нову програму підтримки економіки Донбасу.
Джерело:Офіс Президента
Одна зі сфер, яку збирається фінансувати ЄС, – діяльність контрольних пунктів в'їзду і виїзду на Донбасі. Окрім того, гроші йтимуть на надання держпослуг.
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Цього року ми розпочинаємо нову програму для підтримки економічного розвитку та надання державних послуг у цьому регіоні. Це також включатиме фінансування пунктів в'їзду – виїзду,
– зазначив Шарль Мішель.
Євросоюз для Донбасу
Президент відзначив: Євросоюз робить масштабні зусилля для полегшення гуманітарної ситуації на окупованих територіях. Він допомагає у розмінуванні та фінансує Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Але на усі кроки назустріч Росія показує деструктивну позицію.
"Російська сторона, яка так давно наполягала на відкритті пункту пропуску у Щасті, продовжує блокувати його роботу, власне так само, як це відбувається і в Золотому. Такий підхід є неприйнятним, негуманним і деструктивним", – заявив Володимир Зеленський.
Зі свого боку Президент Європейської ради зазначив, що побачив на власні очі, як та робота, яку проводить Україна у співпраці з міжнародними партнерами, покращує щоденне життя людей.
Шарль Мішель зауважив, що Європейський Союз надав значну підтримку Україні для пом'якшення впливу конфлікту.
Зустріч з представниками гуманітарних місій
Опісля спілкування з журналістами Зеленський і Шарль Мішель зустрілися з представниками міжнародних гуманітарних місій.
З ким спілкувалися:
- з членами місії Міжнародного комітету Червоного Хреста
- з представниками Агентства ООН у справах біженців
- з представниками Danish Demining Group і HALO Trust, які опікуються проблемою розмінування територій
- з представниками СММ ОБСЄ.
Окрім того, вони оглянули мобільний Центр надання адміністративних послуг, подарований у межах Програми розвитку ООН. Мобільний центр дає змогу надавати якісний сервіс людям, які не можуть дістатися до стаціонарних будівель ЦНАПів.
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