Євросоюз зняв санкції з Арбузова та Табачника – соратників Януковича

Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти президента-втікача Віктора Януковича та його оточення. Але водночас зі списку виключили ексочільника Кабміну Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.
Відповідне рішення ухвалили посли Європейського Союзу 3 березня. Загалом вони погодилися продовжити санкції проти 177 осіб і 48 суб'єктів. Термін дії обмежень – 6 місяців.
До теми ЄС продовжив санкції проти Януковича та його оточення
Деталі від брюссельського кореспондента "Радіо Свобода"
Рікард Йозвяк нагадав, що Януковчиа та компанію звинувачують у підриві територіальної цілісності України.
Арбузов і Табачник – поза списком,
Зауважимо!
– додав він.
Арбузов був виконувачем обов'язків прем'єр-міністра з 28 січня по 27 лютого 2014 року. Табачник займав посаду міністра освіти і науки з 28 лютого 2013 року по 23 лютого 2014 року.
Не перші виключення з санкційного списку
- У березні 2019 року ЄС офіційно зняв санкції з його брата – Андрія Клюєва, колишнього очільника Адміністрації Президента Януковича.
- Крім того, була інформація, що зі списку санкцій можуть виключити Олександра Януковича, сина колишнього президент.
- Санкції скасовують, оскільки Україна не може надати переконливі докази доцільності їхнього збереження.
- Санкції проти Віктора Януковича та його оточення вперше запровадили в березні 2014 року – після початку агрегсії Росії проти України, якій президент-утікач сприяв. Відтоді обмеження продовжують на щорічній основі.