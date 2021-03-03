Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти президента-втікача Віктора Януковича та його оточення. Але водночас зі списку виключили ексочільника Кабміну Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

Відповідне рішення ухвалили посли Європейського Союзу 3 березня. Загалом вони погодилися продовжити санкції проти 177 осіб і 48 суб'єктів. Термін дії обмежень – 6 місяців. До теми ЄС продовжив санкції проти Януковича та його оточення Деталі від брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк нагадав, що Януковчиа та компанію звинувачують у підриві територіальної цілісності України. Арбузов і Табачник – поза списком,

– додав він. EU ambassadors agreed to extend the sanctions on 177 ppl and 48 entities for 6 months accused of undermining the territorial integrity of #Ukraine. In a separate decision they have also prolonged sanctions on Yanukovych + 7 others. Arbuzov & Tabachnyk de-listed. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 3, 2021 Зауважимо! Арбузов був виконувачем обов'язків прем'єр-міністра з 28 січня по 27 лютого 2014 року. Табачник займав посаду міністра освіти і науки з 28 лютого 2013 року по 23 лютого 2014 року. Не перші виключення з санкційного списку У липні 2018 року зі списку виключили ексміністерку юстиції Олену Лукаш та екснардепа-втікача Сергія Клюєва. У березні 2019 року ЄС офіційно зняв санкції з його брата – Андрія Клюєва, колишнього очільника Адміністрації Президента Януковича. У березні 2020 року Рада ЄС вирішила зняти санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Крім того, була інформація, що зі списку санкцій можуть виключити Олександра Януковича, сина колишнього президент. Санкції скасовують, оскільки Україна не може надати переконливі докази доцільності їхнього збереження. Санкції проти Віктора Януковича та його оточення вперше запровадили в березні 2014 року – після початку агрегсії Росії проти України, якій президент-утікач сприяв. Відтоді обмеження продовжують на щорічній основі.