Євросоюз продовжив санкції проти Януковича і банди
Рада ЄС продовжила ще на один рік санкції для Януковича і його поплічників. Однак зі списку, як і йшлося вже раніше, виключили Арбузова і Табачника.
Джерело:сайт Ради ЄС
Санкції будуть чинними до 6 березня 2022 року. Банду Януковича визнали винними в незаконному привласненні державних грошей України чи зловживанні службовим становищем.
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Санкції ЄС: з кого їх зняли
Активи сімох осіб, що зареєстровані чи зберігаються на території Євросоюзу, будуть заморожені. Однак в ЄС зазначили: проти двох осіб санкції не продовжуватимуть. У повідомленні на сайті Ради ЄС немає імен осіб, на яких наклали санкції.
Однак журналістам раніше стало відомо: санкції знімають з ексміністра освіти Дмитра Табачника і прем'єра Сергія Арбузова. Санкції зняли, оскільки Україна не може надати переконливі докази доцільності їхнього збереження.
У Раді ЄС відзначили, що це рішення ухвалили на підставі щорічного огляду вжитих заходів.
Санкції проти Януковича
- У 2014 році Євросоюз ввів санкції проти Януковича та його оточення.
- Спочатку у санкційному списку було 18 осіб.
- Однак список протягом років не лишається сталим: ЄС почав знімати обмеження з чиновників через недостатні докази проти них від українського слідства.
- У 2019 році із санкційного списку виключили ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва, колишню міністерку юстиції Олену Лукаш та нардепа Сергія Клюєва. У березні 2020 року Рада ЄС зняла санкції з експрем'єра-втікача Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.
- Наразі активи Януковича і оточення заморожені і у Швейцарії. Активи Януковича та його оточення у Швейцарії оцінюють у приблизно 70 мільйонів швейцарських франків. Однак за три роки санкції можуть зняти.
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