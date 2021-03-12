Європейський Союз продовжив на пів року санкції проти осіб та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Рішення було прийнято 12 березня.

Обмеження застосовуються проти 177 осіб та 48 об'єктів господарювання. Відповідний пакет санкцій Євросоюз продовжує кожні пів року

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"Рада ЄС вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб та організацій, які відповідальні за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 6 місяців", – мовиться у повідомленні.

Відтак персональні обмежувальні заходи діятимуть до 15 вересня 2021 року.

Санкції передбачають:

обмеження подорожей;

заморожування активів;

заборону на надання грошових коштів або інших економічних ресурсів.

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