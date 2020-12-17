Рада Європейського Союзу схвалила рішення щодо продовження санкцій проти Росії ще на пів року. Уперше їх запровадили ще у 2014 році, реагуючи на російську агресію проти України, і з того часу постійно продовжують.

Відтепер санкції діятимуть щонайменше до 31 липня 2021 року, повідомляє пресслужба Ради Євросоюзу.

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Як зазначається, таке рішення схвалили з огляду на виконання Росією мінських домовленостей. Вона мала повністю їх виконати до 31 грудня 2015 року, але досі не зробила цього.

Враховуючи, що мінські угоди не повністю виконуються Росією, лідери ЄС одноголосно схвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій,

– мовиться в повідомленні Ради Євросоюзу.

Що передбачають санкції:

окремим російським банкам і компаніям обмежують доступ до ринку капіталу ЄС,

заборона на фінансову допомогу російським фінансовим компаніям,

заборона на імпорт/експорт товарів оборонної сфери чи подвійного призначення, що можуть використовуватися з військовою метою,

заборона доступу Росії до окремих технологій, які можуть використовуватися в енергетичному секторі, наприклад, у видобутку або розвідці нафти.

Крім того, ЄС продовжив й окремі індивідуальні обмеження – замороження активів і заборону на подорожі, причетним до окупації Криму й Севастополя. Також продовжать діяти й обмеження на торгові відносини з півостровом.