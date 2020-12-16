Євросоюз продовжить санкції проти Росії через Україну: на який термін
Комітет постійних представників країн Європейського Союзу схвалив продовження санкцій проти Росії через порушення суверенітету і територіальної цілісності України.
Санкції ЄС збирається продовжити ще на 6 місяців – до червня 2021 року. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк на своїй сторінці у твіттері.
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Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії на пів року,
– написав він.
Для офіційного продовження санкцій ще необхідне затвердження Радою ЄС, а потім – і публікація постанови в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.
Які ще санкції діють проти Росії
- обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для 3 найбільших російських енергетичних і 3 оборонних компаній;
- заборона на експорт та імпорт зброї;
До цього ЄС погодив продовження економічних санкцій проти Росії через Крим
- заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;
- обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які може бути використано для видобутку й розвідки нафти.
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