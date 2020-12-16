Комітет постійних представників країн Європейського Союзу схвалив продовження санкцій проти Росії через порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Санкції ЄС збирається продовжити ще на 6 місяців – до червня 2021 року. Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк на своїй сторінці у твіттері.

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Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії на пів року,

– написав він.

Для офіційного продовження санкцій ще необхідне затвердження Радою ЄС, а потім – і публікація постанови в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.

EU ambassadors have approved the roll-over of the economic sanctions on #Russia for another 6 months. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2020

Зверніть увагу! Перші санкції ЄС проти Росії були введені в 2014 році через агресію проти України. З того часу Євросоюз кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу з боку Росії.

Які ще санкції діють проти Росії

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для 3 найбільших російських енергетичних і 3 оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

До цього ЄС погодив продовження економічних санкцій проти Росії через Крим