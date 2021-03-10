Євросоюз підтримав санкції США проти Коломойського

Джерело:DW
Євросоюз підтримав американські санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. США заборонили бізнесмену та його сім'ї в'їзд до країни.
Водночас в ЄС наголосили на важливості розслідування шахрайства у Приватбанку в Україні. Про це 10 березня повідомив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.
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ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів запровадити заборону на в'їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи як високопосадовця в українській владі,
– сказав він.
Петер Стано зауважив, що важливо аби Євросоюз і Штати координували свою політику у питаннях, де вони мають спільні інтереси.
За його словами, це питання вже обговорювали під час останніх контактів на найвищому рівні.
Насамкінець речник додав, що у санкційних режимах ЄС, які мають стосунок до України, немає "критерію, який би дозволяв накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію".