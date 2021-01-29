Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: яка вона

Європейський Союз назвав ще одну умову для того, щоб Україна отримала макрофінансову допомогу. Вона стосується медичних закупівель.
Джерело: твітер Матті Маасікаса
Зокрема усі централізовані поставки повинні здійснюватися через державне підприємство "Медичні закупівлі України". Про це заявив посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.
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Він відреагував на статтю Atlantic Council про загострення проблем України з вакцинацією через напругу між Міністерством охорони здоров'я та ДП "Медичні закупівлі".
Передача всіх централізованих закупівель Агентству також є умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС,
– зауважив Маасікас.