Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: яка вона
Європейський Союз назвав ще одну умову для того, щоб Україна отримала макрофінансову допомогу. Вона стосується медичних закупівель.
Джерело: твітер Матті Маасікаса
Зокрема усі централізовані поставки повинні здійснюватися через державне підприємство "Медичні закупівлі України". Про це заявив посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.
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Умови траншу для України
Він відреагував на статтю Atlantic Council про загострення проблем України з вакцинацією через напругу між Міністерством охорони здоров'я та ДП "Медичні закупівлі".
Передача всіх централізованих закупівель Агентству також є умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС,
– зауважив Маасікас.
Конфлікт між МОЗ і ДП "Медзакупівлі": коротко
- Арсен Жумаділов звинуватив очільника МОЗ Максима Степанова в тому, що він неправомірно вимагає від "Медзакупівлі" погоджувати всі закупівлі вакцин проти COVID-19 із МОЗ.
- Він зауважив, що Україна могла отримати вакцину від Sinovac щонайменше на 1 долар США дешевше за 1 дозу препарату.
- Скандал закінчився тим, що закуповувати вакцину для України будуть через міжнародну компанію Crown Agents.
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