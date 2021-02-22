Євросоюз готує нові санкції проти режиму Лукашенка: деталі

22 лютого 2021 , 13:12
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Павла Латушка

Європейський Союз готує четвертий пакет санкцій проти влади Білорусі. Нові обмеження можуть обговорити у Брюсселі під час засідання Ради глав МЗС 22 лютого.

Член президії білоруської Координаційної ради заявив, що Євросоюз який діє досить обережно з приводу санкцій, вкрай серйозно підійшов до опрацювання комплексного юридичного підходу.

Читайте також Це репресії: Кулеба та Ткаченко зробили спільну заяву через ситуацію у Білорусі

Процедура підготовки санкцій пакета передбачає конфіденційність, проте можна виходити з того, що Євросоюз розширить санкційні списки суддів і чиновників, а також силовиків,
– зазначив представник опозиції.

Країни ЄС не обмежаться санкціями

Павло Латушко наголосив, що низка країн ЄС не обмежиться тільки санкціями.

За його словами, вже створюється міжнародний механізм з розслідування злочинів спецслужб і МВС проти білоруського народу. Зокрема активно формується відповідна фактологічна доказова база.

Зверніть увагу! У 2020 році Європейський Союз ввів три пакети санкцій проти Білорусі.

Санкції ЄС проти Білорусі: коротко

  • Перший пакет санкцій ЄС ввів 2 жовтня 2020 року. Під обмеження потрапили 40 білоруських чиновників, але Лукашенка серед них не було.
  • У другому пакеті від 6 листопада про самопроголошеного президента згадали.
  • Третій пакет запровадили 17 грудня. До нього потрапили 29 білорусів, серед яких – спікер, генпрокурор та урядовці.
  • Санкції передбачають заборону на в'їзд в ЄС та заморожування рахунків.