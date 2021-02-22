Євросоюз готує нові санкції проти режиму Лукашенка: деталі

Європейський Союз готує четвертий пакет санкцій проти влади Білорусі. Нові обмеження можуть обговорити у Брюсселі під час засідання Ради глав МЗС 22 лютого.

Член президії білоруської Координаційної ради заявив, що Євросоюз який діє досить обережно з приводу санкцій, вкрай серйозно підійшов до опрацювання комплексного юридичного підходу.

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Процедура підготовки санкцій пакета передбачає конфіденційність, проте можна виходити з того, що Євросоюз розширить санкційні списки суддів і чиновників, а також силовиків,

– зазначив представник опозиції.

Країни ЄС не обмежаться санкціями

Павло Латушко наголосив, що низка країн ЄС не обмежиться тільки санкціями.

За його словами, вже створюється міжнародний механізм з розслідування злочинів спецслужб і МВС проти білоруського народу. Зокрема активно формується відповідна фактологічна доказова база.

Санкції ЄС проти Білорусі: коротко

Перший пакет санкцій ЄС ввів 2 жовтня 2020 року. Під обмеження потрапили 40 білоруських чиновників, але Лукашенка серед них не було.

У другому пакеті від 6 листопада про самопроголошеного президента згадали.

Третій пакет запровадили 17 грудня. До нього потрапили 29 білорусів, серед яких – спікер, генпрокурор та урядовці.

Санкції передбачають заборону на в'їзд в ЄС та заморожування рахунків.

У 2020 році Європейський Союз ввів три пакети санкцій проти Білорусі.