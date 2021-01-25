У Європі обрали фіналістів автомобільного конкурсу Car of the Year: хто потрапив у список

Жюрі конкурсу Європейський автомобіль з 29 претендентів обрало 7 фіналістів. Переможця конкурсу, якого зазвичай оголошували на автошоу в Женеві, покажуть на онлайн-презентації 1 березня 2021 року.

Джерело: "Авто 24" 24 канал.

У список фіналістів потрапили такі автомобілі: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris та Volkswagen ID.3.

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Які авто не пройшли у фінал

Серед 30 претендентів вперше було 4 авто з альянсу Hyundai-Kia. Це Hyundai i10, i20 та Tucson, а також Kia Sorento. При цьому жоден з них не пройшов у фінал.



Hyundai i10 / Скриншот з відео

Та ж ситуація з Mercedes-Benz, який був представлений моделями GLA, GLB, GLS та S-Class. У фінал також не потрапили автомобілі BMW четвертої та другої серії, Ford Kuga та Explorer, Toyota Mirai, Seat Leon, Peugeot 2008, Dacia Sandero, Audi A3, Honda Jazz та Volkswagen Golf. З електромобілів у лідери потрапив лише Volkswagen ID.3, який випередив Polestar 2, Mazda MX-30 та Honda e.

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У 2020 році цей титул отримав Peugeot 208, а у 2019 році найкращим автомобілем Європи став електричний кросовер Jaguar I-Pace.

Також у випуску:

Асоціація дилерів Детройта оголосила, що через пандемію COVID-19 у 2021 році не проводитимуть північноамериканське міжнародне автошоу. Замість нього організують захід на відкритому повітрі, який має назву Motor Bella.

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