Європейський суд таки розгляне справу України проти Росії щодо Криму
Європейський суд з прав людини 14 січня 2021 визнав скаргу Києва щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму прийнятною. ЄСПЛ розгляне справу "Україна проти Росії" по суті.
Про визнання української скарги судом на своїй сторінці у фейсбуці повідомив урядовий уповноважений у питаннях ЄСПЛ Іван Ліщина.
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Деталі із засідання суду
Документи суду свідчать, що ЄСПЛ визнав скаргу України "частково прийнятною". Втім, переважна більшість статей, за якими Україна звинувачує РФ у здійсненні системних порушень прав людини у Криму, визнані прийнятними для розгляду по суті.
Суд також розгляне звинувачення:
- щодо неналежного розслідування Росією вбивств;
- щодо практики незаконного позбавлення волі та негідного поводження з людьми;
- переслідування неросійськомовних ЗМІ;
- обмеження освіти іншими мовами ніж російська;
- залякування та переслідування релігійних лідерів;
- автоматичного надання російського громадянства;
- обмеження вільного пересування кримчан на материкову Україну тощо.
Крім того, ЄСПЛ відзначив, що Росія здійснювала "фактичний контроль" на території Криму з 27 лютого 2014 року, тобто ще до окупації півострова.
Зауважимо, суд відхилив як неаргументовані лише звинувачення України щодо того, що Росія після окупації Криму встановила там "адміністративну практику щодо вбивств / розстрілів".
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Реакція Малюськи
Міністр юстиції Денис Малюська назвав це проміжною перемогою України у справах проти Росії.
Перша проміжна перемога у серії справ України проти Росії у Європейському суді з прав людини. Рішення ЄСПЛ – потужний юридичний удар по міфології, яка використовується РФ у гібридній війні,
– наголосив міністр.
Що відомо про справу "Україна проти Росії"
- Справа стосується скарг України на порушення упродовж березня – вересня 2014 року Росією прав мешканців Криму.
- Український уряд 13 березня 2014 року подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну заяву проти Росії.
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