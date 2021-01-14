Європейський суд з прав людини 14 січня 2021 визнав скаргу Києва щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму прийнятною. ЄСПЛ розгляне справу "Україна проти Росії" по суті.

Про визнання української скарги судом на своїй сторінці у фейсбуці повідомив урядовий уповноважений у питаннях ЄСПЛ Іван Ліщина.

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Деталі із засідання суду

Документи суду свідчать, що ЄСПЛ визнав скаргу України "частково прийнятною". Втім, переважна більшість статей, за якими Україна звинувачує РФ у здійсненні системних порушень прав людини у Криму, визнані прийнятними для розгляду по суті.

Суд також розгляне звинувачення:

щодо неналежного розслідування Росією вбивств;

щодо практики незаконного позбавлення волі та негідного поводження з людьми;

переслідування неросійськомовних ЗМІ;

обмеження освіти іншими мовами ніж російська;

залякування та переслідування релігійних лідерів;

автоматичного надання російського громадянства;

обмеження вільного пересування кримчан на материкову Україну тощо.

Крім того, ЄСПЛ відзначив, що Росія здійснювала "фактичний контроль" на території Криму з 27 лютого 2014 року, тобто ще до окупації півострова.

Зауважимо, суд відхилив як неаргументовані лише звинувачення України щодо того, що Росія після окупації Криму встановила там "адміністративну практику щодо вбивств / розстрілів".

Зверніть увагу! Європейський суд наразі не ухвалював жодного рішення у справі "Україна проти Росії". Він лише визнав звинувачення прийнятними і погодився розглядати їх.

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Реакція Малюськи

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це проміжною перемогою України у справах проти Росії.

Перша проміжна перемога у серії справ України проти Росії у Європейському суді з прав людини. Рішення ЄСПЛ – потужний юридичний удар по міфології, яка використовується РФ у гібридній війні,

– наголосив міністр.

Що відомо про справу "Україна проти Росії"