Європарламент закликав Україну вдосконалити виборче законодавство: деталі

Джерело:Інтерфакс – Україна
Європарламент закликав українську владу покращити виборче законодавство. Зокрема, привести його у відповідність до міжнародних стандартів. Крім цього, звернули увагу, що необхідно більше зусиль приділити Угоді про асоціацію.
Про це мовиться у резолюції щодо виконання Україною Угоди про асоціацію. Доповідачем був депутат Міхаель Галер з Німеччини.
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Європарламент наполягає, аби Виборчий кодекс покращили відповідно до міжнародних стандартів. Все тому, що необхідно вирішити питання проведення кампаній в соціальних мережах, прозорість витрат та доступу незалежних кандидатів до виборчого процесу.
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Депутати закликали до повного виконання Угоди. Річ у тім, що допомога ЄС Україні залежить від суворих умов, тож необхідно продемонструвати нову прихильність реформам і принципам Союзу.
Проте в Європарламенті таки привітали безпрецедентну допомогу ЄС. Зазначили, що влада України має створити сприятливий клімат для інвестицій і негайно виконати узгоджені умови для надання макрофінансової допомоги, що викладені в Меморандумі про взаєморозуміння.