Європарламент закликав українську владу покращити виборче законодавство. Зокрема, привести його у відповідність до міжнародних стандартів. Крім цього, звернули увагу, що необхідно більше зусиль приділити Угоді про асоціацію.

Про це мовиться у резолюції щодо виконання Україною Угоди про асоціацію. Доповідачем був депутат Міхаель Галер з Німеччини.

До теми Україна та ЄС починають переглядати торговельну частину Угоди про асоціацію

Що заявили в Європарламенті

Європарламент привітав новий Виборчий кодекс, який прийняли в грудні 2019 року. Зокрема, положення про права тимчасово переміщених осіб.

який прийняли в грудні 2019 року. Зокрема, положення про права тимчасово переміщених осіб. Однак нагадали, що поправки до Виборчого кодексу під час виборів викликають юридичну невизначеність і негативно впливають на роботу комісій.

Українців закликали й далі боротися з незаконною агітацією та підкупом голосів.

Виборчий кодекс треба поліпшити

Європарламент наполягає, аби Виборчий кодекс покращили відповідно до міжнародних стандартів. Все тому, що необхідно вирішити питання проведення кампаній в соціальних мережах, прозорість витрат та доступу незалежних кандидатів до виборчого процесу.

Що сказали про українські вибори

В ЄС задоволені оцінкою місії ОБСЄ щодо спостереження за виборами. Вони були в цілому конкурентні, добре організовані і ефективно проведені. Щоправда, в Європарламенті наполегливо закликали українську владу усунути всі недоліки та слідувати рекомендаціям підсумкових звітів ОБСЄ та БДІПЛ.

Читайте також Україна може отримати 600 мільйонів євро від ЄС: за яких умов

Закликали до виконання Угоди про асоціацію

Депутати закликали до повного виконання Угоди. Річ у тім, що допомога ЄС Україні залежить від суворих умов, тож необхідно продемонструвати нову прихильність реформам і принципам Союзу.

Проте в Європарламенті таки привітали безпрецедентну допомогу ЄС. Зазначили, що влада України має створити сприятливий клімат для інвестицій і негайно виконати узгоджені умови для надання макрофінансової допомоги, що викладені в Меморандумі про взаєморозуміння.