Єврокомісар з Угорщини загримів до "Миротворця", але не надовго: деталі

Центр "Миротворець" вніс Європейського комісара від Угорщини Олівера Варгеї до свого списку. Однак, станом на ранок 18 лютого, видалив його з переліку "ворогів України".

Олівера Варгеї внесли до списку "Миротворця" 16 лютого. Про це повідомляла низка угорських ЗМІ.

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Сторінка Європейського комісара була доступна за ось цим посиланням, але станом на ранок 18 лютого вона видалена.



Олівера Варгеї внесли до списку "Миротворця" / Скриншот "Європейської правди"

Варто зазначити, що профіль доступний у вебархіві станом на 16 лютого.

Чому Вергеї додали у список "Миротворця"

Раніше Олівер Варгеї під час засідання Ради асоціації Євросоюз – Україна вимагав заборонити сайт "Миротворець".

Центр "Миротворець" додав члена Європейської комісії Олівера Варгеї до списку через:

Втручання у справи суверенної держави Україна;

дії, спрямовані на підтримку сепаратизму на Закарпатті'

участь в пропагандистських заходах проти України.