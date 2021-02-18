Єврокомісар з Угорщини загримів до "Миротворця", але не надовго: деталі

18 лютого 2021 , 11:22
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Джерело:

"Європейська правда"

Центр "Миротворець" вніс Європейського комісара від Угорщини Олівера Варгеї до свого списку. Однак, станом на ранок 18 лютого, видалив його з переліку "ворогів України".

Олівера Варгеї внесли до списку "Миротворця" 16 лютого. Про це повідомляла низка угорських ЗМІ.

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Сторінка Європейського комісара була доступна за ось цим посиланням, але станом на ранок 18 лютого вона видалена.


Олівера Варгеї внесли до списку "Миротворця" / Скриншот "Європейської правди"

Варто зазначити, що профіль доступний у вебархіві станом на 16 лютого.

Зверніть увагу! Раніше Олівер Варгеї під час засідання Ради асоціації Євросоюз – Україна вимагав заборонити сайт "Миротворець".

Чому Вергеї додали у список "Миротворця"

Центр "Миротворець" додав члена Європейської комісії Олівера Варгеї до списку через:

  • Втручання у справи суверенної держави Україна;
  • дії, спрямовані на підтримку сепаратизму на Закарпатті'
  • участь в пропагандистських заходах проти України.

Чим відомий сайт "Миротворець"?

Незалежна неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти нацбезпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

На "Миротворці" складали та публікували у відкритому доступі базу, де вказані персональні дані "зрадників Батьківщини, бойовиків, російських військових". Відомості про них зазвичай заносять у розділ "Чистилище".

У центрі наголошують, що їхня діяльність відповідає законам України та міжнародним нормативно-правовим актам.