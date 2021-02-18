Єврокомісар з Угорщини загримів до "Миротворця", але не надовго: деталі

Джерело:"Європейська правда"
Центр "Миротворець" вніс Європейського комісара від Угорщини Олівера Варгеї до свого списку. Однак, станом на ранок 18 лютого, видалив його з переліку "ворогів України".
Олівера Варгеї внесли до списку "Миротворця" 16 лютого. Про це повідомляла низка угорських ЗМІ.
Читайте також Кулеба про Угорщину: Це непростий партнер, але вона – потрібна Україні
Сторінка Європейського комісара була доступна за ось цим посиланням, але станом на ранок 18 лютого вона видалена.
Олівера Варгеї внесли до списку "Миротворця" / Скриншот "Європейської правди"
Варто зазначити, що профіль доступний у вебархіві станом на 16 лютого.Зверніть увагу! Раніше Олівер Варгеї під час засідання Ради асоціації Євросоюз – Україна вимагав заборонити сайт "Миротворець".
Центр "Миротворець" додав члена Європейської комісії Олівера Варгеї до списку через: