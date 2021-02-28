Євроінтеграція України стає ще ближчою, – голова МЗС Литви про "Люблінський трикутник"

Джерело:"Радіо Свобода"
Ініціатива "Люблінський трикутник", яка об'єднує Україну, Литву і Польщу, наближає євроінтеграцію України. Безумовно, цей формат є дуже корисним.
Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Він додав, що цей формат можна розширити і говорити не лише про політику.
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Водночас міністр зауважив, що сторони лише розпочали співпрацю, адже фактично відбулося 1 засідання міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви.
Думаю, що цей формат дуже корисний. І я впевнений, що цей формат можна розширити, говорити не лише про політику. Ми могли б обговорювати також спільну історію, геополітику, економіку та багато інших речей. Така комунікація дозволяє певною мірою структурувати нашу співпрацю,
– сказав він.
Зауважимо, що перша зустріч очільників МЗС України, Польщі та Литви відбулася 29 січня. До нього приєдналась і білоруська лідерка Світлана Тихановська.