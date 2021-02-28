Євроінтеграція України стає ще ближчою, – голова МЗС Литви про "Люблінський трикутник"

28 лютого 2021 , 11:21
Читать новость на русском

Джерело:

"Радіо Свобода"

Ініціатива "Люблінський трикутник", яка об'єднує Україну, Литву і Польщу, наближає євроінтеграцію України. Безумовно, цей формат є дуже корисним.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Він додав, що цей формат можна розширити і говорити не лише про політику.

Важливо Час ще не настав, – Кулеба про участь Білорусі у Люблінському трикутнику

Водночас міністр зауважив, що сторони лише розпочали співпрацю, адже фактично відбулося 1 засідання міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви.

Думаю, що цей формат дуже корисний. І я впевнений, що цей формат можна розширити, говорити не лише про політику. Ми могли б обговорювати також спільну історію, геополітику, економіку та багато інших речей. Така комунікація дозволяє певною мірою структурувати нашу співпрацю,
– сказав він.

Зауважимо, що перша зустріч очільників МЗС України, Польщі та Литви відбулася 29 січня. До нього приєдналась і білоруська лідерка Світлана Тихановська.

Про що говорили сторони

  1. Про майбутні кроки та виклики. Країни обговорили спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі. Зокрема, протидії пандемії коронавірусу, російській агресії проти України.
  2. Про організаційні питання. Сторони затвердили логотип "Люблінського трикутника". На ньому зображені прапори країн та поєднання "3+1".
  3. Про ситуацію у Білорусі. За словами Дмитра Кулеби, без Білорусі "Люблінський трикутник" є неповним. Міністр розповів, що Тихановську почули та більш детально вивчатимуть озвучені питання.
  4. Про допомогу з вакцинацією. Тема вакцини була одним з пунктів зустрічі. Дипломати визначили певні кроки для підтримки щодо поставок вакцин.
Цікаво! "Люблінський трикутник" – це тристоронній формат взаємодії України, Литви та Польщі, створений міністрами закордонних справ цих країн у липні 2020 року. Платформа служить для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва трьох держав-учасниць.