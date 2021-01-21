Комітет із питань фінансової, податкової та митної політики 21 січня затвердив варіант нових правил для розмитнення "євроблях". Власникам таких автомобілів пропонують протягом 180 днів із моменту ухвалення нового закону виплатити 8,5 тисячі гривень і розмитнити авто за пільговими умовами.

Найближчим часом відповідний законопроєкт зареєструють у Верховній Раді. Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Доступне авто".

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Що передбачатиме законопроєкт

Його положення стосуватимуться лише тих автомобілів на іноземній реєстрації, яких ввезли до 31 грудня 2020 року;

термін дії закону – 180 днів із моменту його прийняття;

Розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (однин легкових, одна вантажівка, один причеп).

Цей транспортний засіб має відповідати екологічним стандартам не менше "Євро2".

Зауважимо, для того щоб розпочати процес розмитнення автомобіля потрібно заплатити 8 500 гривень, або ж його можна вивести за кордонон сплативши таку ж суму штрафу.

Згідно з законопроєктом, розмитнити автом стане дешевше. Мито становитиме нуль відсотків, акциз також буде менший. Зокрема, його розмір залежатиме від віку машини, типу та об'єму двигуна. На розмір акцизу також нараховуватиметься ПДВ 20%. Пільговий режим розмитнення буде діяти протягом 180 днів з дня вступу в силу закону.

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