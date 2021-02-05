Не можу сказати, що все пропало, – заступниця Арахамії оцінила роботу Венедіктової

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук не погоджується з тим, що генпрокурорка Ірина Венедіктова має піти з посади. За її словами, Офіс генпрокурора зараз займається важливими справами.

"Крім гучних справ, на які всі так чекають, є й інші справи. Наприклад, вони постійно накривають конвертаційні центри, розслідують корупційні справи про десятки мільйонів гривень", – зазначила Кравчук в інтерв'ю "Перехресний допит".

До слова Справа Татарова: Офіс генпрокурора прагне вивести розслідування з підслідності НАБУ

За її словами, у Верховній Раді посадовці звітують про свою роботу. Окрім цього, профільний комітет періодично викликає на свої засідання представників і Офісу генпрокурора, і представників виконавчої влади.

Тому сказати, що нічого не робиться, все пропало, я теж не можу. Я не є з профільного комітету, тому б не хотілось вдаватись в деталі в ці справи, але зараз говорити, що Венедіктова не справилась і вона має покинути посаду, я не можу, – заявила Євгенія Кравчук.

Чому почались розмови про звільнення Венедіктової

Ірині Венедіктова неодноразово приписували знищення низки головних корупційних розслідувань. З останнього – щодо з аступника глави Офісу Президента Олега Татарова.

аступника глави Офісу Президента Олега Татарова. Його підозрюють у корупції, зокрема у справі щодо квартир Нацгвардії й збитки у розмірі 81 мільйона гривень.

Відомо, що Татарову 2 грудня мали оголосити підозру в передачі хабаря. Однак детективи НАБУ помітили в реєстрі постанову про заміну прокурорів. Це рішення прийняла сама Ірина Венедіктова.

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