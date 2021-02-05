Не можу сказати, що все пропало, – заступниця Арахамії оцінила роботу Венедіктової

Джерело:24 канал
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук не погоджується з тим, що генпрокурорка Ірина Венедіктова має піти з посади. За її словами, Офіс генпрокурора зараз займається важливими справами.
"Крім гучних справ, на які всі так чекають, є й інші справи. Наприклад, вони постійно накривають конвертаційні центри, розслідують корупційні справи про десятки мільйонів гривень", – зазначила Кравчук в інтерв'ю "Перехресний допит".
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За її словами, у Верховній Раді посадовці звітують про свою роботу. Окрім цього, профільний комітет періодично викликає на свої засідання представників і Офісу генпрокурора, і представників виконавчої влади.
Тому сказати, що нічого не робиться, все пропало, я теж не можу. Я не є з профільного комітету, тому б не хотілось вдаватись в деталі в ці справи, але зараз говорити, що Венедіктова не справилась і вона має покинути посаду, я не можу, – заявила Євгенія Кравчук.Повне інтерв'ю з Євгенією Кравчук читайте незабаром на сайті 24 каналу.