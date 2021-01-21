Європейський суд з прав людини 21 січня визнав, що під час протестів на Майдані влада своїми діями порушувала права людини. Мовиться про жорстокий розгін протестувальників у Києві та інших українських містах у 2014 – 2015 роках.

Під час розгону активістів Майдану влада порушила низку статей Європейської конвенції з прав людини. Про це повідомляє пресслужба Європейського суду з прав людини. Актуально Протистояння на Грушевського: як усе відбувалося, перші жертви і непокарані злочини Суд ухвалив рішення відразу щодо 5 справ. Про які справи мовиться "Луценко і Вербицький проти України";

"Кадура і Смалій проти України";

"Дубовцев та інші проти України";

"Воронцов та інші проти України";

"Шморгунов та інші проти України". Які статті Європейської конвенції з прав людини порушили У час Майдану в Україні влада порушила статті Європейської конвенції з прав людини, які регламентують:

заборону тортур і нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження;

право на свободу та особисту недоторканність;

свободу зібрань та асоціацій;

право на життя;

право на повагу до приватного і сімейного життя. Що ще сказав суд Українська влада застосовувала жорстоке ставлення до людей абсолютно свідомо.

Держава Україна є відповідальною за загибель щонайменше 1 людини – Юрія Вербицького.

Багато затримань активістів були абсолютним свавіллям.

Шляхом насилля влада намагалася зірвати мирні протести.

Розслідування багатьох справ Майдану в Україні є неефективним.

Наразі в Україні немає незалежного механізму для розслідування злочинів Майдану з боку правоохоронних органів і недержавних агентів ("тітушок").

Україна має виплатити деяким позивачам моральну та матеріальну компенсацію.