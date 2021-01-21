Тортури та нелюдськість: ЄСПЛ визнав численні порушення прав людини під час Майдану
Європейський суд з прав людини 21 січня визнав, що під час протестів на Майдані влада своїми діями порушувала права людини. Мовиться про жорстокий розгін протестувальників у Києві та інших українських містах у 2014 – 2015 роках.
Під час розгону активістів Майдану влада порушила низку статей Європейської конвенції з прав людини. Про це повідомляє пресслужба Європейського суду з прав людини.
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Суд ухвалив рішення відразу щодо 5 справ.
Про які справи мовиться
- "Луценко і Вербицький проти України";
- "Кадура і Смалій проти України";
- "Дубовцев та інші проти України";
- "Воронцов та інші проти України";
- "Шморгунов та інші проти України".
Які статті Європейської конвенції з прав людини порушили
- У час Майдану в Україні влада порушила статті Європейської конвенції з прав людини, які регламентують:
- заборону тортур і нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження;
- право на свободу та особисту недоторканність;
- свободу зібрань та асоціацій;
- право на життя;
- право на повагу до приватного і сімейного життя.
Що ще сказав суд
- Українська влада застосовувала жорстоке ставлення до людей абсолютно свідомо.
- Держава Україна є відповідальною за загибель щонайменше 1 людини – Юрія Вербицького.
- Багато затримань активістів були абсолютним свавіллям.
- Шляхом насилля влада намагалася зірвати мирні протести.
- Розслідування багатьох справ Майдану в Україні є неефективним.
- Наразі в Україні немає незалежного механізму для розслідування злочинів Майдану з боку правоохоронних органів і недержавних агентів ("тітушок").
- Україна має виплатити деяким позивачам моральну та матеріальну компенсацію.
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