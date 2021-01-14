Росії не уникнути відповідальності, – МЗС про розгляд позову України проти Росії у ЄСПЛ
Європейський суд з прав людини визнав позов України проти Росії прийнятним і приступить до розгляду справи по суті. Українська сторона наголошує на порушеннях прав людини Росією в окупованому Криму. У МЗС України це назвали перемогою Мін'юсту.
Суд визнав позов України прийнятним
Уряд України надасть позицію щодо безпосередніх порушень Москви на території півострова та Севастополя з 27 лютого 2014 року. Про це написав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у фейсбуці.
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Ми переконані, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за порушення прав людини та основоположних норм і принципів міжнародного права,
– наголосив Єнін.
У чому суть позову
Зазначимо, що у ЄСПЛ визначили, що Росія здійснювала контроль над півостровом ще з 27 лютого 2014 року.
Які звинувачення проти Росії розгляне Європейський суд з прав людини:
- неналежне розслідування Росією вбивств;
- незаконне позбавлення волі та негідне поводження з людьми;
- переслідування неросійськомовних ЗМІ;
- обмеження освіти іншими мовами ніж російська;
- залякування та переслідування релігійних лідерів;
- автоматичне надання російського громадянства;
- обмеження вільного пересування кримчан.
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