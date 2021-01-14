Європейський суд з прав людини визнав позов України проти Росії прийнятним і приступить до розгляду справи по суті. Українська сторона наголошує на порушеннях прав людини Росією в окупованому Криму. У МЗС України це назвали перемогою Мін'юсту.

Суд визнав позов України прийнятним

Уряд України надасть позицію щодо безпосередніх порушень Москви на території півострова та Севастополя з 27 лютого 2014 року. Про це написав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у фейсбуці.

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Ми переконані, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за порушення прав людини та основоположних норм і принципів міжнародного права,

– наголосив Єнін.

У чому суть позову

Зазначимо, що у ЄСПЛ визначили, що Росія здійснювала контроль над півостровом ще з 27 лютого 2014 року.

Які звинувачення проти Росії розгляне Європейський суд з прав людини:

неналежне розслідування Росією вбивств;

незаконне позбавлення волі та негідне поводження з людьми;

переслідування неросійськомовних ЗМІ;

обмеження освіти іншими мовами ніж російська;

залякування та переслідування релігійних лідерів;

автоматичне надання російського громадянства;

обмеження вільного пересування кримчан.

Зверніть увагу! ЄСПЛ відхилив скаргу, що стосувалась адміністративної практики Росії щодо вбивств на півострові після окупації.