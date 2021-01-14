У справі про порушення Росією прав людини в Криму ЄСПЛ став на бік України з погляду системності заявлених порушень щодо 11 позицій. Найбільш важливими з погляду власне системності є примусові зникнення.

Мовиться про ситуації, коли державні органи Росії чи так звана самооборона Криму захоплювало людей, які потім зникали. Про це в ефірі 24 каналу заявив урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

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"Європейський суд об'єднав декілька заяв України проти Росії, тому вважається, що українська сторона подала 14 позицій щодо системних порушень прав людини", – сказав Ліщина.

Він додав, що у випадку 3 позицій визнали те, що вони не довели власну системність достатньої кількості випадків порушень. За його словами, не менш важливими також є такі заявлені порушення:

незаконне тримання під вартою;

заборони мітингів;

заборони українських ЗМІ;

дискримінація у багатьох напрямках кримських татар.

Іван Ліщина зазначив, що у випадку всіх відповідних питань Європейський суд розгляне заяви України по суті.

"Найважливіше в цій ситуації те, що Європейський суд вже визнав, що Росія мала ефективний контроль над Кримом починаючи – як казала Україна з 27 лютого, тобто з дня захоплення ВР АРК, а не з дня підписання договору, як казала Росія", – сказав він.

Зверніть увагу! Європейський суд з прав людини 14 січня 2021 визнав скаргу Києва щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму прийнятною. Суд розгляне справу "Україна проти Росії" по суті.

Використання фактів юридично

Наразі Європейський суд може розглядати справи щодо порушення прав людини з боку Росії періоду, коли Росія спростовувала наявність у себе відповідного контролю, повідомив Ліщина.

"Цей факт поновлено й суд може розглядати індивідуальні заяви – це саме прямий висновок", – наголосив урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ.

Він звернув увагу на важливість того, що саме відповідний суд вже розглянув позицію України, докази і позицію Росії й прийшов до висновків, тобто це вже не політична організація, а рішення міжнародного суду.

Тому зараз Росії просто смішно продовжувати казати, що підставою їхнього захоплення Криму є якийсь референдум, бо вже Європейський суд визнав, що референдум відбувався в умовах де факто окупації.

Наскільки довго триватиме процес

"Остаточне рішення, я не думаю, що воно буде швидко – приблизно 5 – 10 років від сьогодні (14 січня 2021 року – 24 канал)", – сказав Іван Ліщина про процес України проти Росії в ЄСПЛ.

За його словами, є факт, що розблокування розгляду "індивідуалок", тому, можливо, якась індивідуальна скарга буде розглянута раніше, ніж державна.

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