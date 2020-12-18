ЄСПЛ анонсував засідання у великій справі щодо Донбасу: дата
Європейський суд з прав людини призначив засідання у справі "Україна і Нідерланди проти Росії" на 2021 рік. Попередньою датою засідання є 15 вересня.
Загалом суд планує дуже амбітний графік у цій справі на наступний рік. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина у фейсбуці.
Важливо Європейський суд долучив до справи України проти Росії ще 2 кейси: що це означає
За словами Ліщини, до вересня суд збирається провести обмін поданнями між Нідерландами та Росією щодо збиття МН17 у небі над Донбасом. Також ЄСПЛ хоче отримати відповіді всіх учасників, зокрема третьої сторони, на додаткові запитання.
Тобто фактично Суд намагається за 9 місяців наздогнати нідерландською справою стан української справи по Донбасу, до якого ми рухались 6 років. Подивимось, чи вдасться це на практиці, але суд налаштований дуже серйозно: він попередив сторони, що даватиме відстрочки тільки у виключних випадках,
– розповів Ліщина.
Наприкінці листопада 2020 року стало відомо, що Велика палата ЄСПЛ вирішила долучити до "донбаської справи" України проти Росії 2 інші міждержавні справи. Мовиться про:
- справу України проти Росії, яка стосується незаконного вивезення дітей,
- справу Нідерландів проти Росії, яка стосується збиття MH17.
У Мін'юсті заявили, що об'єднання може мати позитивні наслідки для України, але водночас затягне розгляд справи в цілому.
Що відомо про справи України проти Росії
- Боротьба за море. Україна подала перше арбітражне провадження про порушення Росією Конвенції ООН з морського права ще у 2016 році. У ньому Україна звинувачує Росію у порушенні суверенних прав Києва в Чорному та Азовському морях.
- Права людини. Найбільше позовів проти Росії Україна подала до Європейського суду з прав людини. Серед них кейси про захоплення українських військових моряків у районі Керченської протоки, а також порушення прав людини на окупованих Росією українських територіях.
- Тероризм та дискримінація. Українська сторона закидає Росії порушення конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму під час анексії Криму та агресії на Донбасі. Зараз Україна працює над доведенням звинувачень по суті.
- Воєнні злочини. Гаазький трибунал, що опікується воєнними злочинами та злочинами проти людяності, з квітня 2014 року розглядає справу "Ситуація в Україні", яка стосується трьох питань: вбивств на Майдані, а також ситуації у Криму та на Донбасі.
- Корпоративний інтерес. Найбільш успішними у юридичному протистоянні з Росією є українські державні компанії. Так, національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вже отримала перемогу в Стокгольмському арбітражі, внаслідок якої російський "Газпромом" буде змушений виплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.
Поділитися новиною