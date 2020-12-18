Європейський суд з прав людини призначив засідання у справі "Україна і Нідерланди проти Росії" на 2021 рік. Попередньою датою засідання є 15 вересня.

Загалом суд планує дуже амбітний графік у цій справі на наступний рік. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина у фейсбуці.

Важливо Європейський суд долучив до справи України проти Росії ще 2 кейси: що це означає

За словами Ліщини, до вересня суд збирається провести обмін поданнями між Нідерландами та Росією щодо збиття МН17 у небі над Донбасом. Також ЄСПЛ хоче отримати відповіді всіх учасників, зокрема третьої сторони, на додаткові запитання.

Тобто фактично Суд намагається за 9 місяців наздогнати нідерландською справою стан української справи по Донбасу, до якого ми рухались 6 років. Подивимось, чи вдасться це на практиці, але суд налаштований дуже серйозно: він попередив сторони, що даватиме відстрочки тільки у виключних випадках,

– розповів Ліщина.

Наприкінці листопада 2020 року стало відомо, що Велика палата ЄСПЛ вирішила долучити до "донбаської справи" України проти Росії 2 інші міждержавні справи. Мовиться про:

справу України проти Росії, яка стосується незаконного вивезення дітей,

справу Нідерландів проти Росії, яка стосується збиття MH17.

У Мін'юсті заявили, що об'єднання може мати позитивні наслідки для України, але водночас затягне розгляд справи в цілому.

Що відомо про справи України проти Росії