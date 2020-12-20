Євросоюз закриє пасажирське сполучення з Британією через новий штам COVID-19, – ЗМІ
Євросоюз закриє пасажирське сполучення з Великою Британією через появу нового штаму коронавірусу. Зупинять роботу літаків та потягів. Орім того, в'їзд через Євротунель під Ла-Маншем також буде заблокований.
Члени ЄС обговорять заходи реагування на новий штам COVID-19
Таке рішення мають затвердити у ЄС вже наступного тижня. Про це повідомляє Bild.
Актуально Агресивний штам COVID-19 у Великій Британії: які країни закрили сполучення з Туманним Альбіоном
Вже у понеділок, 21 грудня, країни ЄС обговорять заходи спільного реагування на поширення у світі нового штаму коронавірусу. Його осередок виявили у Великій Британії ще у вересні 2020 року.
Представництво Німеччини в Раді ЄС запросило країни-члени ЄС на термінове засідання кризового механізму IPCR завтра вранці на 11:00,
– написав офіційний представник Комітету постпредів ЄС Себастьян Фішер у твіттері.
Тим часом низка країн вже зупинила авіасполучення з Туманним Альбіоном. Серед них – Австрія, Чехія, Бельгія, Італія, Німеччина, Литва та інші.
Що відомо про новий штам коронавірусу
- У ВООЗ заявили, що він не є більш смертельним за класичний коронавірус, однак передається швидше.
- Геном мутації коронавірусу розшифрували ще у жовтні.
- Наразі новий штам коронавірусу вже підтвердили у Данії, Австралії та Нідерландах.
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