Євросоюз закриє пасажирське сполучення з Великою Британією через появу нового штаму коронавірусу. Зупинять роботу літаків та потягів. Орім того, в'їзд через Євротунель під Ла-Маншем також буде заблокований.

Члени ЄС обговорять заходи реагування на новий штам COVID-19

Таке рішення мають затвердити у ЄС вже наступного тижня. Про це повідомляє Bild.

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Вже у понеділок, 21 грудня, країни ЄС обговорять заходи спільного реагування на поширення у світі нового штаму коронавірусу. Його осередок виявили у Великій Британії ще у вересні 2020 року.

Представництво Німеччини в Раді ЄС запросило країни-члени ЄС на термінове засідання кризового механізму IPCR завтра вранці на 11:00,

– написав офіційний представник Комітету постпредів ЄС Себастьян Фішер у твіттері.

️The German @EUCouncil Presidency has invited #EU member states to an urgent meeting of the #IPCR crisis mechanism tomorrow morning at 11.00 hours.

️ On the agenda: EU coordination on the response to the newly identified #COVID19 variant in the #UK . #Coronavirus — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 20, 2020

Тим часом низка країн вже зупинила авіасполучення з Туманним Альбіоном. Серед них – Австрія, Чехія, Бельгія, Італія, Німеччина, Литва та інші.

Що відомо про новий штам коронавірусу

У ВООЗ заявили, що він не є більш смертельним за класичний коронавірус, однак передається швидше.

Геном мутації коронавірусу розшифрували ще у жовтні.

Наразі новий штам коронавірусу вже підтвердили у Данії, Австралії та Нідерландах.