В ЄС закликали владу забезпечити належний судовий розгляд справи Стерненка

Представництво Європейського союзу в Україні відреагувало на справу засудженого активіста Сергія Стерненка. Сподіваються, що влада запезпечить справедливий судовий розгляд справи.
У представництві ЄС звернули увагу на вирок Стерненку та реакції суспільства, які він викликав.
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Що сказали в ЄС
- Українська влада має забезпечити належний процес на наступних етапах судового розгляду.
- Крім того, необхідно впровадити реформу судової системи, що забезпечить незалежність та об’єктивність.
- Відтак довіра українців до судових рішень покращиться.
Зауважимо, у Зеленського пропонують створити механізм, щоб аналізувати рішення судів щодо ветеранів війни та громадських діячів. Кажуть, що хочуть зробити це у відповідь на запит суспільства на справедливість.
Вирок Стерненку: що треба знати
- Стерненка засудили 7 років 3 місяців в'язниці з конфіскацією майна. Такий термін отримав й другий обвинувачений Руслан Демчук.
- Справа стосується викладення ексдепутата райради Сергія Щербича. Чоловіки нібито змушували його піти з посади та хотіли забрати в нього 300 гривень.
- Сам Стерненко назвав справу політизованою, бо вона базується лише на свідченнях Щербича.
- Після вироку в українських містах спалахнули масові протести. Найбільш неспокійно було на Банковій – близько 40 людей постраждали.
- Масова акція протесту у Києві відбулась також 27 лютого.
Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу