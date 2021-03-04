В ЄС закликали владу забезпечити належний судовий розгляд справи Стерненка

Представництво Європейського союзу в Україні відреагувало на справу засудженого активіста Сергія Стерненка. Сподіваються, що влада запезпечить справедливий судовий розгляд справи.

У представництві ЄС звернули увагу на вирок Стерненку та реакції суспільства, які він викликав.

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