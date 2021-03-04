В ЄС закликали владу забезпечити належний судовий розгляд справи Стерненка

4 березня 2021 , 17:05
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Представництво Європейського союзу в Україні відреагувало на справу засудженого активіста Сергія Стерненка. Сподіваються, що влада запезпечить справедливий судовий розгляд справи.

У представництві ЄС звернули увагу на вирок Стерненку та реакції суспільства, які він викликав.

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Що сказали в ЄС

  1. Українська влада має забезпечити належний процес на наступних етапах судового розгляду.
  2. Крім того, необхідно впровадити реформу судової системи, що забезпечить незалежність та об’єктивність.
  3. Відтак довіра українців до судових рішень покращиться.

Зауважимо, у Зеленського пропонують створити механізм, щоб аналізувати рішення судів щодо ветеранів війни та громадських діячів. Кажуть, що хочуть зробити це у відповідь на запит суспільства на справедливість.

Вирок Стерненку: що треба знати

  • Стерненка засудили 7 років 3 місяців в'язниці з конфіскацією майна. Такий термін отримав й другий обвинувачений Руслан Демчук.
  • Справа стосується викладення ексдепутата райради Сергія Щербича. Чоловіки нібито змушували його піти з посади та хотіли забрати в нього 300 гривень.
  • Сам Стерненко назвав справу політизованою, бо вона базується лише на свідченнях Щербича.
  • Після вироку в українських містах спалахнули масові протести. Найбільш неспокійно було на Банковій – близько 40 людей постраждали.
  • Масова акція протесту у Києві відбулась також 27 лютого.


Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу