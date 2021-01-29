У ЄС також проблеми з постачанням вакцин, – Кулеба про міжнародну допомогу Україні

Тема вакцини була одним з пунктів зустрічі "Люблінського трикутника". Однак міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що в самому ЄС не все добре з поставками препаратів.
Джерело: 24 канал
Дипломат додав, що певні кроки для підтримки щодо поставок вакцин таки визначили. Про це міністр Кулеба заявив на брифінгу.
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Так міністр прокоментував можливу допомогу з боку країн Європейського союзу з постачанням Україні вакцин від коронавірусу.
Я можу сказати, що і сьогоднішня зустріч і мої попередні зустрічі з міністрами країн Європейського союзу показують, що і в самому ЄС не все до кінця добре з постачанням вакцин,
– заявив Кулеба.
"Але ми сьогодні намітили додаткові кроки, які ми можемо зробити для того, щоб підтримувати одне одного в питанні постачання вакцин", – сказав Кулеба.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу