Тема вакцини була одним з пунктів зустрічі "Люблінського трикутника". Однак міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що в самому ЄС не все добре з поставками препаратів.

Джерело: 24 канал

Дипломат додав, що певні кроки для підтримки щодо поставок вакцин таки визначили. Про це міністр Кулеба заявив на брифінгу.

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Так міністр прокоментував можливу допомогу з боку країн Європейського союзу з постачанням Україні вакцин від коронавірусу.

Я можу сказати, що і сьогоднішня зустріч і мої попередні зустрічі з міністрами країн Європейського союзу показують, що і в самому ЄС не все до кінця добре з постачанням вакцин,

– заявив Кулеба.

"Але ми сьогодні намітили додаткові кроки, які ми можемо зробити для того, щоб підтримувати одне одного в питанні постачання вакцин", – сказав Кулеба.

Вакцинація в Україні: що відомо

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, може трохи пізніше. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини.

Очільник МОЗ Максим Степанов назвав точні категорії людей, яких вакцинуватимуть проти коронавірусу в Україні насамперед. Під час першого етапу в Україні вакцинують 367 491 людину. Усі ці громадяни вже верифіковані.

Загалом буде 5 етапів вакцинації, які передбачають безкоштовний доступ до вакцини всім громадянам країни.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу