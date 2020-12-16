Євросоюз розчарований рішенням Верховної Ради, яка не ухвалила відновлення конкурсів для призначень на державну службу. У ЄС сподіваються, що українські парламентарі повернуться до цього питання вже у січні 2021 року.

Конкурс для призначень на державну службу є однією з реформ, яку підтримують європарламентарі. Про це на своїй сторінці у твітері написав посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

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Розчарований тим, що Верховна Рада не прийняла законопроєкт 3491, який повертає набір співробітників в органи державного управління на основі заслуг + центральний елемент реформи державного управління, яку підтримує ЄС, зокрема, за допомогою макрофінансової допомоги,

– наголосив Маасікас.

Що відомо про прийняття законопроєкту