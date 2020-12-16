В ЄС розчаровані, що Рада не відновила конкурсний відбір на держслужбу
Євросоюз розчарований рішенням Верховної Ради, яка не ухвалила відновлення конкурсів для призначень на державну службу. У ЄС сподіваються, що українські парламентарі повернуться до цього питання вже у січні 2021 року.
Конкурс для призначень на державну службу є однією з реформ, яку підтримують європарламентарі. Про це на своїй сторінці у твітері написав посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
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Розчарований тим, що Верховна Рада не прийняла законопроєкт 3491, який повертає набір співробітників в органи державного управління на основі заслуг + центральний елемент реформи державного управління, яку підтримує ЄС, зокрема, за допомогою макрофінансової допомоги,
– наголосив Маасікас.
Що відомо про прийняття законопроєкту
- Відповідний законопроєкт Рада прийняла ще у липні 2020 року.
- Автори законопроєкту прогнозували, що його ухвалення збільшить на державних посадах кількість професіоналів.
- Однак тоді президент Володимир Зеленський наклав на законопроєкт вето.
- Український лідер запропонував змінити статтю, яка дозволяє звільняти держслужбовців категорії А упродовж 4 місяців після призначення керівників відповідних органів.
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